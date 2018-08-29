«Газпром-медиа» в первом полугодии получил 4,2 млрд руб. прибыли против убытка годом ранее

«Газпром-медиа» в первом полугодии 2018 года получил чистую прибыль в 4,19 млрд руб. против убытка 634 млн руб. годом ранее, сообщает пресс-служба «Газпром-медиа» со ссылкой на отчетность основного владельца медиахолдинга, «Газпромбанка» . «Газпром-медиа» объединяет все медиаактивы банка.

«Консолидированные доходы сегмента ''Медиа-бизнес'', в котором представлен холдинг ''Газпром-медиа'', в первом полугодии 2018 года выросли на 14% и достигли 46 323 млн рублей. Рекламные доходы сегмента ''Медиа-бизнес'' увеличились на 16% до 35 365 млн рублей», — отмечается в сообщении.