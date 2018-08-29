«Газпром-медиа» в первом полугодии получил 4,2 млрд руб. прибыли против убытка годом ранее 

«Газпром-медиа» в первом полугодии 2018 года получил чистую прибыль в 4,19 млрд руб. против убытка 634 млн руб. годом ранее, сообщает пресс-служба «Газпром-медиа» со ссылкой на отчетность основного владельца медиахолдинга, «Газпромбанка». «Газпром-медиа» объединяет все медиаактивы банка.
«Консолидированные доходы сегмента ''Медиа-бизнес'', в котором представлен холдинг ''Газпром-медиа'', в первом полугодии 2018 года выросли на 14% и достигли 46 323 млн рублей. Рекламные доходы сегмента ''Медиа-бизнес'' увеличились на 16% до 35 365 млн рублей», — отмечается в сообщении.
Компания отмечает, что рост нерекламных доходов в первом полугодии обусловлен увеличением доходов от продажи прав на 19% за счет дистрибуции платных тематических каналов «Газпром-медиа», а также за счет продажи прав на медиатеку НТВ и развлекательных каналов.
Операционная прибыль «Газпром-медиа» за отчетный период выросла на 76,7% в годовом выражении — до 3,69 млрд руб. «Газпром-медиа» — один из крупнейших российских медиахолдингов. В портфель активов «Газпром-медиа» входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница!», 2х2, ТВ3, «Матч!», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», Romantika, «Юмор FM», Comedy Radio, «Радио Energy», журналы «7 дней», «Караван историй», видеосервисы Rutube, Now.ru, сейлз-хаусы «Газпром-медиа», Gazprom-Media Digital, «Алькасар», Comedy Club Production, «Централ Партнершип» и др.