В российских офшорах может появиться новая биржа

В России может появиться специальная площадка для листинга компаний, попавших в санкционный список. Такую идею сейчас обсуждают Минфин ЦБ , заявил в среду замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу» ): «Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске … Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать бумаги компаний. Почему бы им не дать возможность это сделать».

Чиновники к июню должны были подготовить предложения, как обеспечить в России свободный оборот ценных бумаг санкционных эмитентов. Такой пункт есть в плане мероприятий правительства, чтобы снизить влияние иностранных санкций на российскую экономику, писал «Коммерсантъ».

Специальная площадка для листинга может появиться в одном из российских офшоров — специальных административных районах (САР), в том числе рассматривается и остров Русский, продолжил Моисеев. Второй «внутренний офшор» будет создан на острове Октябрьский в Калининграде, закон о САР президент Владимир Путин подписал 6 августа. В конце прошлой недели стало известно, что En+ Олега Дерипаски и его основной промышленный актив UC Rusal намерены сменить юрисдикцию на российскую.

Представитель Минфина объяснил, что создание инфраструктуры для листинга санкционных компаний находится на стадии изучения и обсуждения с ЦБ. «Ведомости» ожидают комментария представителя ЦБ.

Предложения Минфина, вероятно, подразумевают создание в САР биржи, которая будет работать по специальным правилам, говорит Екатерина Папченкова, гендиректор Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ, основной разработчик проектов по САР). «Ключевой вопрос — будут ли находящиеся под санкциями эмитенты полностью раскрывать отчетность. Если нет, может возникнуть санкционный риск для самого САР, чего не хотелось бы. Все-таки главная задача такого района — возврат капитала в Россию и привлечение иностранных инвестиций», — говорит она.

Теоретически такая торговая площадка и весь САР могут попасть в санкционный список, размышляет партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич : «Но не думаю, что их это будет сильно беспокоить — они должны изначально создаваться с учетом санкционных рисков. Логично предположить, что эта площадка просто не будет взаимодействовать с американскими и европейскими контрагентами, а все расчеты будут в рублях».

Минфин предлагает создать специальную биржу, которая фактически будет отрезана от рынка, говорит гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев : у инвесторов могут возникнуть не только риски ликвидности, но и риски, связанные с переводом средств между биржами, и с расчетами по сделкам. Круг участников торгов будет, по-видимому, ограничен, а основным инвестором станет федеральный бюджет, полагает Лосев: «Мы получим ограниченную инфраструктуру с дефицитом капитала и потенциально нерыночными ценами, поскольку ценообразование на закрытой площадке с узким кругом участников априори не сможет быть полностью прозрачным».

Создать новую биржу несложно, говорит бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин , вопрос лишь в том, зачем это нужно: «Иностранные инвесторы в любом случае неохотно инвестируют в российских эмитентов под санкциями, и создание дублирующей биржи эту проблему не решит». У российского финансового рынка невысока доля акций в свободном обращении, напоминает он: «Вряд ли разумно создавать еще одну площадку».

Намного эффективнее было бы сохранить листинг на Московской бирже и создать дополнительный, не аффилированный с биржей расчетный контур, предлагает Лосев. Это мог бы быть специальный депозитарно-клиринговый центр с лицензией ЦБ, продолжает он: такая организация могла бы проводить денежные расчеты с внешним миром и не раскрывала бы, кто покупает бумаги санкционных компаний на Московской бирже.

Бумаги санкционных компаний могут размещаться на Московской бирже, считает и Веденеев: риски попасть под санкции у нее невелики, а последствия минимальны. «Единственное, из ее акций могут выйти нерезиденты — возможно, для этого и понадобилось создавать дублирующую площадку», — считает он.

Для создания специальной биржи в САР может потребоваться программное обеспечение или инфраструктура Московской биржи, рассуждает Панич, риск попасть под санкции за такое невелик: «Если она и будет передавать свои наработки, то еще до включения торговой площадки-получателя в санкционный список».

Московская биржа не работает над созданием параллельных площадок, заявил представитель биржи. «Биржа постоянно внимательно отслеживает и анализирует любые типы рисков, в том числе привлекая внешнюю экспертизу, и организует свою работу, максимально защищая интересы своих клиентов и инвесторов», — подчеркнул он.