Акции «Мегафона» подешевели почти на 16%

В среду 29 августа предправления «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им пакеты акций компании. Также агентство S&P понизило рейтинг «Мегафона» с BBB— до BB+.

В июле совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL). В рамках программы приобретения размещенных обыкновенных акций и ГДР компании было приобретено 18,6% от общего количества размещенных акций оператора. Цена приобретения обыкновенных акций составила 659,26 рублей ($9,57) за штуку.