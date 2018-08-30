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Акции «Мегафона» подешевели почти на 16%
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Акции «Мегафона» подешевели почти на 16% 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Акции «Мегафона» подешевели на 15,8% на Московской бирже, до 567,5 рублей за бумагу, следует из данных торгов.
В среду 29 августа предправления «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им пакеты акций компании. Также агентство S&P понизило рейтинг «Мегафона» с BBB— до BB+.
В июле совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL). В рамках программы приобретения размещенных обыкновенных акций и ГДР компании было приобретено 18,6% от общего количества размещенных акций оператора. Цена приобретения обыкновенных акций составила 659,26 рублей ($9,57) за штуку.
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