Эксперты рассчитали новый курс рубля

Текущий набор факторов говорит не в пользу укрепления курса рубля в ближайшей перспективе, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Инвесторы в целом не настроены положительно к развивающимся рынкам, а конкретно на рубль давит еще и угроза санкций.

Владимир Евстифеев. Локальная поддержка рублю в виде налогового периода (на 27 и 28 августа приходился его пик, повышающий спрос на российскую валюту) прекратилась, а роста нефтяных котировок сейчас явно недостаточно, чтобы развернуть ситуацию вокруг рубля, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит"

По его словам, развивающиеся рынки остаются вне предпочтений глобальных инвесторов, следовательно, и российские активы здесь не являются исключением. Поэтому сегодня наиболее вероятным выглядит дальнейшее плавное ослабление рубля, считает Евстифеев.

Доллар оттолкнулся от месячных минимумов на фоне роста индекса потребительского доверия в США до 18-летнего максимума, что тоже оказало общее давление на валюты развивающихся стран, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин . "Причем особенную тревогу вызывают турецкая лира, которая снижается третью сессию подряд, и бразильский реал — он обновил минимумы полуторагодичной давности. На фоне сохраняющихся рисков торговых войн среди участников рынка растут опасения перерастания текущих тенденций в полноценный кризис на развивающихся рынках", — подчеркивает аналитик.

В ближайшее время российскую валюту ожидает высокая волатильность, плавное ослабление рубля может продолжиться, соглашается директор департамента операций на финансовых рынках СМП-банка Евгений Фенченко. "Этому способствует в первую очередь геополитическая обстановка — санкционная риторика мешает активному притоку средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ", — отмечает эксперт.

И прогнозирует, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 67,5-68,5 рубля.

По словам Евстифеева, фундаментальной поддержки рублю пока не видно ни со стороны экономический ожиданий, ни от платежного баланса, сальдо которого в текущем квартале сезонно невысокое. Из-за этого диапазон колебаний курса расширится до 67-70 рублей за доллар, не исключает он.

По оценке Бахтина, если не случится форс-мажоров, доллар до конца недели будет находиться в пределах 67-68 рублей.