Ле Леваев уходит с поста совета директоров AFI Development

Лев Леваев покидает пост председателя совета директоров основанной им компании AFI Development с 31 августа, говорится в сообщении компании.

Должность Леваева займет выходец из Goldman Sachs Давид Тахан, который ранее был независимым директором компании, членом совета директоров.

Место Тахана в совете директоров временно займет руководитель российского подразделения AFI Марк Гройсман — генеральный директор основной операционной компании ООО «АФИ рус».

В сообщении не названы причины перестановок.

Одновременно AFI опубликовала результаты за первое полугодие. В комментарии к отчетности Леваев выражает обеспокоенность продолжающимся ослаблением курса рубля по отношению к доллару. «Если ослабление рубля продолжится, это может негативно отразиться на стоимости нашего портфеля недвижимости и выручке от продажи жилья, что, в свою очередь, может негативно отразиться на наших результатах за текущий финансовый год», — приводятся в сообщении слова Леваева. Результаты работы компании в I полугодии он называет «хорошими».

Выручка за полугодие 2018 г увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $142,0 млн Чистая прибыль составила $76,7 млн