CNBC (США): Бунт против доллара может оказаться резче и начаться скорее, чем прогнозирует большинство экономистов

Соединенные Штаты ведут сейчас экономическую войну против десятой части стран мира с общим количеством населения около двух миллиардов человек и с общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов.

В число этих стран входят Россия, Иран, Венесуэла, Куба, Судан, Зимбабве, Мьянма, Демократическая республика Конго, Северная Корея и другие, на которые Вашингтон наложил в последние годы санкции, но также такие страны, как Китай, Пакистан и Турция, не находящиеся в полном смысле под действием санкций, но являющиеся скорее мишенями других карательных экономических мер.

Вдобавок тысячи человек из огромного количества стран включены в подготовленный министерством финансов США список специально обозначенных граждан, которые в связи с этим не имеют права пользоваться глобальной финансовой системой, находящейся под руководством США. Многие из фигурирующих в списке лиц либо тесно связаны с руководством своих стран, либо сами являются его частью.

С точки зрения США, каждый из экономических субъектов обоснованно подвергся ограничениям либо в связи с нарушением прав человека, либо с терроризмом, преступлениями, торговлей ядерным оружием, коррупцией или, как в случае с Китаем, нечестной торговой политикой и хищением интеллектуальной собственности.

Однако в последние несколько месяцев создается впечатление, что непоколебимое стремление Америки бороться со всей скверной мира превратило все эти правительства и поддерживающих их богатых граждан в критическую массу, объединяющую силы для создания параллельной финансовой системы, недоступной для длинных рук США. Если они преуспеют, это кардинально изменит позицию Америки в мире.

Глобальное превосходство Америки стало возможным не только благодаря ее военной мощи и системе альянсов, но и ее контролю над внутренним устройством глобальных финансов и, особенно, широкомасштабному принятию доллара в качестве мировой резервной валюты. Уникальный статус американской валюты удерживал глобальную финансовую систему со Второй мировой войны.

Любые транзакции, проводимые в американских долларах или осуществляемые через американский банк, автоматически подводят стороны торговых отношений под действие американской законодательной системы. Когда США решают ввести односторонние санкции, как в случае с Ираном, они в сущности говорят мировым правительствам, корпорациям и частным лицам, что те должны выбирать между приостановкой бизнеса с попавшим под действие санкций государством или исключением из экономики номер один в мире. Это мощный инструмент воздействия.

Немногие компании и банки могут позволить себе отказаться от американского рынка или лишиться доступа к американским финансовым институтам.

Ревизионистские страны, желающие бросить вызов системе, в которой доминируют США, видят в этом угрозу своему экономическому суверенитету. Поэтому и Россия, и Китай разработали свои версии Общества по международным межбанковским электронным переводам финансовых средств (сокращенно SWIFT), всемирной сети, позволяющей проводить международные финансовые транзакции среди тысяч банков. Оба государства призывают также своих торговых партнеров отказаться от доллара в двусторонней торговле в пользу местных валют.

В этом месяце Россия быстро завербовала Турцию в антидолларовый блок, объявив, что она будет вести с ней бездолларовую торговлю после того, как разразилась финансовая вражда между Анкарой и Вашингтоном. Китай со своей стороны использует свою инициативу «Один пояс — один путь», стоившую ему триллионы долларов, в качестве инструмента привлечения стран проводить транзакции в юанях, а не в долларах. Пакистан, первый получатель денег в рамках инициативы «Пояса и пути», а также Иран уже заявили о своем согласии. Прошедший в прошлом месяце в Йоханнесбурге саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африке) был призывом к активной борьбе против гегемонии доллара, когда такие страны, как Турцию, Ямайку, Индонезию, Аргентину и Египет пригласили вступить в так называемый «БРИКС плюс» с целью создания очищенной от доллара экономики.

Основным фронтом, где будет решаться будущее доллара, является глобальный рынок сырья, в частности, нефтяной рынок стоимостью в 1,7 триллиона долларов. С самого 1973 года, когда президент Ричард Никсон (Richard Nixon) в одностороннем порядке отвязал американский доллар от золотого стандарта и убедил Саудовскую Аравию и остальные страны ОПЕК продавать нефть только в долларах, глобальная нефтяная торговля была привязана к американской валюте. Это открыло путь к тому, чтобы и остальное сырье тоже продавалось в долларах. Эти договоренности оказались весьма выгодны Америке. Они создали постоянно растущий спрос на американскую валюту, что в свою очередь позволило последующим американским правительствам свободно управлять растущим дефицитом.

Теперь положение вещей изменилось. Очень многие члены антидолларового альянса являются экспортерами сырья, и они считают, что их продукция не должна оцениваться такими привязанными к доллару критериями, как ВТО или Брент, или что ее не следует продавать в валюте, в которой они не испытывают потребности.

Например, когда Китай закупает нефть у Анголы, газ у России, уголь у Монголии или соевые бобы в Бразилии, он предпочитает проводить операции в собственной валюте, избегая, таким образом, нежелательных для обеих сторон сделки рыночных ставок. И это уже начинает претворяться в реальность.

Россия и Китай договорились о продаже некоторой доли энергоресурсов в юанях. Китай оказывает давление на своих основных поставщиков нефти — Саудовскую Аравию, Анголу и Иран, — чтобы они принимали юани за проданную нефть. В прошлом году Китай ввел обеспеченные золотом фьючерсные контракты, которые назвали «петроюанями» на Шанхайской международной энергетической бирже. Это первый недолларовый критерий сырья в Азии.

Постепенное принятие цифровых валют, поддерживаемых технологией блокчейн, предлагает ревизионистам еще один способ отказаться от доллара при торговле. Российский центральный банк заявил, что рассматривает запуск национальной криптовалюты под названием «крипторубль», и при этом помог Венесуэле запустить ее собственную криптовалюту, «петро», поддерживаемую масштабными запасами нефти в стране. Теперь члены БРИКС обсуждают криптовалюту, которую поддерживал бы весь БРИКС.

Все эти и другие действия указывают в одном направлении: в ближайшие годы доллар столкнется с множеством атак, направленных на разрушение его гегемонии, и энергетический рынок будет одним из основных полей сражения, где будет решаться будущее американского экономического превосходства. Любые успешные попытки отвязать торговлю сырьем от доллара будут сказываться эффектом домино не только на экономической системе в том виде, в котором она нам известна, но и на стратегии Америки за границей.

При положительном в целом состоянии американской экономики и уникальной силе доллара по сравнению с валютами борцов с долларом, в том числе российским рублем, юанем, турецкой лирой и иранским риалом, можно увлечься самолюбованием и счесть действия ревизионистов обычными мелкими неприятностями.

Однако если Америка будет игнорировать растущую антидолларовую коалицию, это причинит ей вред. Повышение цен на рынке подходит к концу, и при государственном долге в 21 триллион долларов, увеличивающемся на триллион долларов ежегодно, реакция настанет резче и скорее, чем прогнозирует большинство экономистов.

В атмосфере экономической эйфории Америки ей все же стоит вспомнить, что каждый четвертый человек на планете сегодня живет в стране, чье правительство взяло на себя обязательства положить конец гегемонии доллара. Противостояние их действиям должно стать приоритетной национальной задачей для Вашингтона.

Гэл Лафт — содиректор Института анализа глобальной безопасности и старший советник Совета энергетической безопасности США.