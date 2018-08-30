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Moody's понизило рейтинг Ford на одну ступень, до «Ваа3»
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Moody's понизило рейтинг Ford на одну ступень, до «Ваа3» 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг Ford
Motor Co. на одну ступень, до «Ваа3». Это самый низкий из рейтингов инвестиционного уровня. Акции автопроизводителя в среду просели на 0,45%. Рейтинговый прогноз негативный: понижение рейтинга до «мусорного» уровня более вероятно, чем его повышение, сообщает Dow Jones.
"Понижение рейтинга Ford отражает ослабление позиций компании на мировом рынке и вызовы, с которым ей предстоит столкнуться при реализации программы Fitness Redesign", — пояснило агентство.
По словам Moody's, на Ford влияют следующие негативные факторы: снижение маржи в Северной Америке; переход его китайского бизнеса к убыткам в размере 633 млн долларов в 1-м полугодии 2018 года с прибыли в 70 млн долларов годом ранее; проблемы в его бизнесе в Южной Америке, который в 2017 году потерял 750 млн долларов; продолжающиеся убытки в Европе, которые, вероятно, усугубятся из-за расходов, связанных с Brexit.
Moody's заявило, что в случае «отсутствия явного прогресса» при реализации программы по сокращению расходов Fitness Redesign к началу-середине 2019 года рейтинг вновь может быть понижен. Для сравнения, рейтинг конкурирующей General Motors Co. при последнем пересмотре в январе 2017 года был повышен Moody's до «Ваа3».
С начала года акции Ford упали на 20%, тогда как бумаги GM подешевели на 9,2%, а индекс S&P 500 вырос на 9%.
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