Орский НПЗ по просьбе ФАС перенаправил 20-25 тыс. тонн бензина с экспорта на рынок РФ

ОРСК (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ), 30 авг — ПРАЙМ. Орский НПЗ по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перенаправил 20-25 тысяч тонн бензина с экспорта на внутренний рынок, сообщил журналистам генеральный директор компании «Фортеинвест» Саид Гуцериев , которая является мажоритарным акционером НПЗ.

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин ранее в августе сообщил РИА Новости , что служба обсуждает с рядом нефтекомпаний возможность полного прекращения экспорта бензина в связи с ремонтами на НПЗ до конца сентября.

"Мы перенаправили объемы на внутренний рынок, несмотря на то, что мы несем небольшой убыток от продаж на внутреннем рынке, мы все равно продаем по просьбе ФАС порядка 20-25 тысяч тонн продуктов (в августе — ред.) По дальнейшему идет диалог", — сказал Гуцериев.

Он отметил, что большая часть нефтепродуктов завода идет на экспорт, в частности до 10 тысяч тонн бензина и дизеля ежемесячно отгружается в Казахстан. При этом на внутренний рынок компания поставляет около 20% бензина и дизеля.

"Мы максимально стараемся отгружать на внутренний рынок, чтобы по просьбе ФАС цены не уходили вверх. За три месяца цены снизились на внутреннем рынке довольно существенно, раньше была цена 53 тысячи (рублей за тонну на бирже — ред.), сейчас 42 тысячи", — подчеркнул он.