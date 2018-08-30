«АвтоВАЗ» пока готов работать с «РусАлом», но изучает другие варианты 

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». "АвтоВАЗ" намерен продолжать закупку алюминия у "РусАла", но изучает запасные варианты, заявил президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.
Ив Каракатзанис. Фото пресс-службы Renault
"РусАл" является для нас отличным поставщиком. Конечно, мы изучаем какие-то запасные варианты, если они потребуются. Если мы можем продолжать сотрудничать с «РусАлом», то мы будем продолжать", — отметил Каракатзанис, сообщает "Интерфакс".
Санкции США, наложенные на «РусАл» в апреле, ограничили торговые операции компании Олега Дерипаски, в первую очередь, с зарубежными контрагентами. Но и многие российские участники рынка, в частности, транспортные операторы, предпочли воздержаться от сотрудничества с «РусАлом». Санкции пока отложены, они вступят в силу 23 октября, если Минфин США не примет иного решения.