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В Nord Stream 2 прокомментировали возможный уход инвесторов из «Северного потока — 2»
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В Nord Stream 2 прокомментировали возможный уход инвесторов из «Северного потока — 2» 

Газета.Ru + ещё 14 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» идет по расписанию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Nord Stream 2 AG.
В компании отметили, что Nord Stream 2 не будет комментировать тему американских ограничений.
"Nord Stream 2 не спекулирует на тему возможных американских санкций. Наши инвесторы остаются твердо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию, — заявили в Nord Stream 2 AG.
Ранее сообщалось, что немецкая компания может выйти из проекта «Северный поток — 2» из-за санкций США.
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