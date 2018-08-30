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Доллар колеблется у месячных минимумов на фоне снижения опасений из-за торговли
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Доллар колеблется у месячных минимумов на фоне снижения опасений из-за торговли 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Индекс американской валюты колеблется, оставаясь при этом около минимальных отметок за месяц, так как трейдеры возвращаются к более рисковым активам на фоне торговой сделки США и Мексики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.38 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 94,59 пункта.
Курс евро к доллару опускался до $1,1692 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1707 за евро, а курс доллара к иене опускался до 111,43 иены за $1 со 111,71 иены.
"Аппетит к риску на валютном рынке в целом на подъеме, так как опасения из-за торговой войны, похоже, отступают, что должно оказать давление на доллар", — считает валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери, передает Reuters.
"Безрисковыми" активами, которые служат для хеджирования рисков на валютном рынке, традиционно считаются швейцарский франк и японская иена, а также доллар.
Президент США Дональд Трамп 27 августа заявил о достижении соглашения с Мексикой по заключению нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.
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