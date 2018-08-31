Банк «Воронеж» признан банкротом

Напомним, в июне Центробанк отозвал у «Воронежа» лицензию на право выполнения банковских операций. Поводом послужили действия руководства АО по выводу активов на общую сумму более 7,6 миллиарда рублей. «Дыра» в банковском капитале Воронежа на 15 июня составила 3,7 миллиарда.

27 июня Агентство по страхованию вкладов начало выплату возмещений вкладчикам «Воронежа». Согласно реестру банковских обязательств, за компенсацией на общую сумму 4,3 миллиарда рублей могут обратиться около пяти тысяч клиентов.

По величине активов на 1 июня 2018 года банк «Воронеж» занимал 211-е место в России. Он являлся расчетным центром нескольких платежных систем, но не относился к кредитным организациям, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.