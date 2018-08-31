Ещё
Банк «Воронеж» признан банкротом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.96
$
68.24
79.41
79.69
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.36
–0.12 Золото
1205.00
–0.01 РТС
1073.59
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1670
+0.0232
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Банк «Воронеж» признан банкротом 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: Российская Газета
Арбитражный суд Воронежской области по иску ЦБ РФ признал банк «Воронеж» банкротом и ввел конкурсное производство, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в июне Центробанк отозвал у «Воронежа» лицензию на право выполнения банковских операций. Поводом послужили действия руководства АО по выводу активов на общую сумму более 7,6 миллиарда рублей. «Дыра» в банковском капитале Воронежа на 15 июня составила 3,7 миллиарда.
27 июня Агентство по страхованию вкладов начало выплату возмещений вкладчикам «Воронежа». Согласно реестру банковских обязательств, за компенсацией на общую сумму 4,3 миллиарда рублей могут обратиться около пяти тысяч клиентов.
По величине активов на 1 июня 2018 года банк «Воронеж» занимал 211-е место в России. Он являлся расчетным центром нескольких платежных систем, но не относился к кредитным организациям, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.
Российская Газета: последние новости
Центробанк понизил курсы доллара и евро Эксперты рассчитали новый курс рубля Созданы условия для подорожания золота и рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты36
Греф рассказал об ощущениях от санкций44
Обманчивое затишье: что ждет рубль270
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение