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Рынок США: легкое ускорение инфляции не беспокоит ФРС
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Рынок США: легкое ускорение инфляции не беспокоит ФРС 

Вести Экономика 58 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Рост ценового индекса потребительских расходов, с точки зрения Федрезерва, не угрожает планам монетарного ужесточения, а тарифное противостояние с Китаем вряд ли перерастет в полноценную торговую войну.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. Во среду ключевые индексы выросли на 0,2-1%. Крупнейшему онлайн-ритейлеру Amazon осталось прибавить 2,7% до капитализации в $1 трлн.
Риски
Данные по инфляции. Согласно любимому индикатору ФРС — ценовым индексам потребительских расходов (PCE Indices) — инфляция в июле ускорилась. Общий индекс в годовом исчислении показал прирост в 2,3% после +2,2% в июне. Базовый PCE (без учета еды и энергоносителей) увеличился на 2% после +1,9%. Федрезерв таргетирует +2% по индексам. Так что динамика PCE полностью оправдывает монетарное ужесточение в США. Для более экстремального расклада по повышению ставок инфляции надо заметно ускориться. Пока регулятор не слишком верит в это и настроен на плавное ужесточение — по 25 базисных пунктов раз в квартал. США и Китай. Противостояние между Штатами и КНР вряд ли станет полномасштабной торговой и валютной войной, но определенные полумеры в этом плане могут способствовать волатильности в финансовых активах. Новые переговоры между руководством двух стран запланированы на ноябрь.
Политический кризис. На прошлой неделе были выявлены нарушения в ходе предвыборной компании Дональда Трампа. Ситуация осложняется в связи с промежуточными выборами в ноябре, после которых Конгресс может оказаться полностью в руках демократов. В СМИ ходят слухи о возможности импичмента президента США, хотя подобные спекуляции всплывают не в первый раз.
Позитивные факторы
Сделка с Мексикой и Канадой. В начале неделе инвесторы были воодушевлены новостями о том, что США и Мексика достигли торгового соглашения. Позже прошли переговоры между Штатами и Канадой, пока сделка еще не материализовалась. Предполагается новый трехсторонний формат взаимоотношений вместо НАФТА.
Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам «БКС Брокер»
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