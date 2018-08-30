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Миллиардеры США богатеют быстрее, чем жертвуют на благотворительность
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Миллиардеры США богатеют быстрее, чем жертвуют на благотворительность 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Уоррен Баффет взял на себя непростую задачу, обозначив свои филантропические планы в начале этого десятилетия.
Уоррен Баффет EPA/LARRY W. SMITH
"Поступления от всех моих акций Berkshire будут потрачены на благотворительные цели самое позднее в течение 10 лет после того, как будет установлен размер оставленного мной имущества, — написал он в письме об инициативе «Клятва дарения» в 2010 году. — Перечислений в эндаументы не будет; я хочу, чтобы деньги тратились на текущие нужды".
Эта задача — полное расходование на филантропию одного из самых больших состояний в истории — становится все труднее. Хотя Баффет с тех пор отдал на благотворительные цели акции Berkshire Hathaway Inc. стоимостью более $30 млрд на момент пожертвований, его состояние продолжает расти. Сейчас оно оценивается в $87,1 млрд, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires, что на 86% больше, чем во время публикации письма в 2010 году.
Он не единственный, кто обещал направить на благотворительность мегасостояние. Билл Гейтс и его жена Мелинда говорили, что их фонд, крупнейший в мире, потратит все средства из эндаумента в течение 20 лет после их смертей. Соучредитель Facebook Inc. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан говорили в 2015 году, что планируют отдать на благотворительные цели 99 процентов своих акций социальной сети.
Сделанные пожертвования измеряются миллиардами долларов, но состояния филантропов велики как никогда. Состояния Гейтса, Цукерберга и Баффета в общей сложности увеличились на $139 млрд с 2010 года на фоне роста стоимости их пакетов в Microsoft Corp., Facebook и Berkshire.
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