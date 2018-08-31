На Yahoo Finance можно будет торговать криптовалютами

Фото: pexels.com Пользователи американского портала Yahoo Finance отныне получат возможность торговать криптовалютами.

Портал начал с трех видов монет: биткоинов (Bitcoin), эфиров (Ethereum) и лайткоинов (Litecoin). Вообще, раздел с криптовалютами на портале Yahoo Finance появился в конце прошлого года; он отображает информацию и о других криптовалютах, но торговать ими пока нельзя. Появление новой опции стало результатом интеграции портала Yahoo Finance с криптобиржей Coinbase. Для торговли через Yahoo Finance пользователям нужно завести аккаунт на бирже Coinbase или в приложении Robinhood.

Основатель компании Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано отметил новость комментарием, что «вирус распространяется», сообщает РБК. В американских соцсетях также отмечается, что это важный шаг вперед для внедрения криптовалюты.