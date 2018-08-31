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На Yahoo Finance можно будет торговать криптовалютами
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На Yahoo Finance можно будет торговать криптовалютами 

Инвест-Форсайт + ещё 1 1 час назад
Фото: Инвест-Форсайт
Фото: pexels.com  Пользователи американского портала Yahoo Finance отныне получат возможность торговать криптовалютами.
Портал начал с трех видов монет: биткоинов (Bitcoin), эфиров (Ethereum) и лайткоинов (Litecoin). Вообще, раздел с криптовалютами на портале Yahoo Finance появился в конце прошлого года; он отображает информацию и о других криптовалютах, но торговать ими пока нельзя. Появление новой опции стало результатом интеграции портала Yahoo Finance с криптобиржей Coinbase. Для торговли через Yahoo Finance пользователям нужно завести аккаунт на бирже Coinbase или в приложении Robinhood.
Основатель компании Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано отметил новость комментарием, что «вирус распространяется», сообщает РБК. В американских соцсетях также отмечается, что это важный шаг вперед для внедрения криптовалюты.
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