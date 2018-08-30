Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме «Ленты», «Лукойла» и TCS

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Биржи Европы снижаются на опасениях вокруг торгового конфликта США и Китая

Биржи АТР в основном снизились на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли

"Газпром" прирастил в 2018 г запасы газа на шельфе РФ на 768 млрд кубов