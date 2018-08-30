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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме «Ленты», «Лукойла» и TCS
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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме «Ленты», «Лукойла» и TCS 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в «красной зоне», подорожали лишь расписки «Ленты», "Лукойла" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,65%, до 6,4 доллара, «Лукойла» — выросла на 1,53%, до 69,2 доллара, "Новатэка" — опустилась на 1,18%, до 168 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,46%, до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — на 0,4%, до 24,7 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 0,84%, до 16,52 доллара, НЛМК — на 0,89%, до 24,37 доллара, "Северстали" — на 1,73%, до 15,88 доллара.
Бумаги ВТБ подешевели на 1,32%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,84%, до 10,69 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», выросла на 4,33%, до 18,3 доллара.
Расписки "Магнита" подешевели на 1,97%, до 14,94 доллара, «Ленты» — подорожали на 0,6%, до 4,22 доллара. Стоимость бумаг АФК «Система» опустилась на 1,53%, до 2,45 доллара.
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