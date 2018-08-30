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Американский миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что Apple «чрезвычайно недооценен» рынком
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Американский миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что Apple «чрезвычайно недооценен» рынком 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Американский миллиардер Уоррен Баффет заявил, что акции Apple «чрезвычайно недооценены» рынком и что он недавно в очередной раз купил «немного» акций компании. Это следует из его выступления на CNBC.
В мае CNBC уже сообщал, что инвестиционная фирма Баффета Berkshire Hathaway купила 75 миллионов акций Apple. На конец 2017 года Berkshire владела 165,3 миллиона бумаг Apple, то есть примерно 3,3% всех находящихся на тот момент в обращении акций компании. Тогда пакет Apple являлся вторым по величине в структуре активов Berkshire и оценивался примерно в 28 миллиардов долларов.
По мнению американского миллиардера, стоимость компании-производителя iPhone остается «чрезвычайно недооцененной рынком, учитывая, какими полезными люди считают эти телефоны».
В интервью телеканалу в день своего 88-летия миллиардер прокомментировал ряд тем. Он сообщил, что введенные США пошлины привели к увеличению расходов его бизнеса, в частности в секторе строительных материалов и красителей. Баффетт также назвал нынешнего главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла «великолепным» руководителем регулятора в то время как президент США Дональд Трамп ранее критиковал Пауэлла за повышение процентной ставки на фоне роста стоимости доллара.
На вопрос, почему миллиардер не пользуется аккаунтом в Twitter, Баффет ответил, что он не видит для этого причин. Он уточнил, что не считает, что использование Twitter главой Tesla Илоном Маском очень помогло последнему. Маск активно ведет свой аккаунт в соцсети и часто отвечает там на вопросы пользователей и комментирует свои интервью.
Berkshire Hathaway — холдинговая компания с активами в различных отраслях экономики — страхование и финансы, железнодорожный транспорт, энергетика. По итогам первого квартала 2018 года выручка компании составила 58,473 миллиарда долларов, чистый убыток, приходящийся на акционеров — 692 доллара на бумагу.
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