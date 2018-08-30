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Крепкий алкоголь подорожал на 5-8% — и это не предел
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Крепкий алкоголь подорожал на 5-8% — и это не предел 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
С начала 2018 года в России подорожали крепкие спиртные напитки: водка, джин и абсент. Цены на них за первые семь месяцев выросли на 6-8%. На 5% подорожали ром и коньяк. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Такском», собирающей информацию с онлайн-касс.
При этом акциз на крепкий алкоголь не менялся, он заморожен до 2020 года. О причинах роста цен говорит главный редактор портала «Алкоголь.Ру» Михаил Смирнов:
Михаил Смирнов главный редактор портала «Алкоголь.Ру» «В российских напитках, в той же водке достаточно большая доля — это оборудование. И пока рубль ослабевает, оно дорожает. Кроме того, инфляция снижает покупную способность, естественно, народ начинает меньше покупать. А норму прибыли все хотят сохранить — это торговля подсуетилась немножечко. Государство берет с каждой бутылки водки 140 рублей сразу, еще с завода. И вот на остальных и оптовики живут, и розница живет. Завод получает 30 рублей, 6 рублей у него в прибыли получается. Нас все время пугают, что опять очередной раз обложат, и на всякий случай розница постепенно повышает цены. Это еще небольшое повышение, дальше будет, я думаю, еще больше».
Стоимость алкогольных напитков растет каждый год в среднем на 5%, говорит директор центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз:
— Не было повышения ставки акциза, но все остальные факторы, по крайней мере, касающиеся российского алкоголя, продолжали работать: инфляция, бензин, рост зарплат. На импорт же дополнительно оказывает влияние еще и непосредственно курс валюты. Все это приводит к тому, что мы ежегодно имеем повышение цены на алкоголь в пределах 5% обязательно.
— Но здесь 6-8% только за семь месяцев.
— А это не значит, что дальше будет подорожание. У нас курс валюты вырос на 10%, даже больше. Вот уже, пожалуйста, вам на импорт товаропроводящая цепочка дорожает, и мы еще не знаем, когда остановится курс валюты. Да и на вино цены выросли.
По информации «Известий», на цену спиртного также мог повлиять и повышенный потребительский спрос. Согласно данным Росалкогольрегулирования, объем продаж водки с января вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коньяка — на 13%, других видов крепкого алкоголя — на 20%. Всплеск продаж спиртного наблюдался во время чемпионата мира по футболу.
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