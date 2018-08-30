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ЦБ объявил о начале реорганизации банка «РЕСО Кредит»
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ЦБ объявил о начале реорганизации банка «РЕСО Кредит» 

Банки.ру 1 час назад
Центральный банк России объявил о начале реорганизации банка «РЕСО Кредит» посредством присоединения к нему «Межрегиональной депозитарной компании». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
«Западный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Банка «РЕСО Кредит» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Депозитарная Компания», — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте «Межрегиональной депозитарной компании», в феврале 2018 года она приняла решение о направлении в ЦБ заявления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности.
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