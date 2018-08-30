Банк «Воронеж» признали банкротом

Банк «Воронеж» , у которого в июне отозвали лицензию, решением Арбитражного суда Воронежской области признан банкротом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

ЦБ обнаружил, что банк проводил операции, по выводу активов через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждения недвижимости. Ущерб от этих операций превысил 7,6 миллиарда рублей.

15 июня Центробанк лишил лицензии банк «Воронеж». По мнению Центробанка, банк проводил «схемные» операции по замещению активов для того, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и формально соблюсти пруденциальные нормы деятельности. В результате на балансе кредитной организации появился внушительный объем активов сомнительного характера.

Кроме того, были обнаружены следы проведения «теневых» валютно-обменных операций, которых не оказалось в бухгалтерском учете и отчетности, которые представлялись в ЦБ.

13 июля Центробанк попросил Арбитражный суд признать банк «Воронеж» банкротом. 30 августа банк вынес решение.