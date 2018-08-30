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АКРА присвоило банку «Московское ипотечное агентство» рейтинг на уровне «ВВВ+ (RU)» со «стабильным» прогнозом
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АКРА присвоило банку «Московское ипотечное агентство» рейтинг на уровне «ВВВ+ (RU)» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 9 минут назад
Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«Кредитный рейтинг банка «Московское ипотечное агентство» определяется относительно устойчивой оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) в сочетании с высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны правительства Москвы», — говорится в сообщении.
Высокая вероятность экстраординарной поддержки банка органами власти обусловлена сильным влиянием государства на его кредитоспособность, хотя системная значимость кредитной организации для экономики региона присутствия находится на невысоком уровне, считают аналитики. Полный акционерный контроль над банком со стороны города сочетается с умеренным операционным контролем. Влияние акционера на кредитную организацию выражается в привлечении Банка к реализации социально значимых, а также в получении возможности обслуживать связанные с городом предприятия и их сотрудников.
В случае необходимости акционер может использовать различные варианты докапитализации банка. С учетом изложенного агентство отмечает, что органы власти оказывают сильное влияние на деятельность «Московского ипотечного агентства».
Бизнес-профиль банка оценивается как адекватный. Достаточность капитала оценивается как сильная на основании высоких значений регулятивных нормативов достаточности капитала (Н1.2 = 38,12%, Н1.0 = 39,11% на 01 июля 2018 года). Риск-профиль банка оценивается как критический, что обусловлено высоким уровнем проблемной задолженности, а также существенной концентрацией портфеля на крупнейших заемщиках. Также агентство отмечает наличие у банка зависимости от средств юридических, что свидетельствует о низкой диверсификации структуры обязательств.
Аналитики отмечают достаточно высокий коэффициент покрытия резервами проблемной и потенциально проблемной задолженности. Портфель ценных бумаг банка состоит из долговых инструментов и превышает 30% активов. Банк вкладывает средства главным образом в государственные облигации РФ и облигации компаний с хорошим кредитным качеством.
К позитивному рейтинговому действию в отношении «Московского ипотечного агентства» может привести значительное снижение уровня проблемной задолженности и снижение концентрации кредитного портфеля.
Негативное рейтинговое действие может спровоцировать потеря акционерного контроля над банком со стороны государства, снижение показателей эффективности деятельности, ухудшение позиций по ликвидности и существенное падение значений нормативов достаточности капитала.
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