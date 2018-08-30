На рынке логистики продолжается консолидация

Консолидация на рынке логистики набирает обороты: компания «МаксиПост» купила курьерскую службу «Шустрый Заяц».

Руководство «МаксиПоста» объяснило цель покупки как тактическими, так и стратегическими планами компании. По словам Дениса Иванникова, председателя совета директоров «МаксиПост», бенефициарного владельца, выкупившего компанию в июне этого года у финского Itella, осень и новогодний сезон — самое жаркое время для любой курьерской службы: к этому периоду необходимо готовиться, усиливать внутренние ресурсы, укреплять инфраструктуру. Ранее «Инвест-Форсайт» уже сообщал, что «МаксиПост» имеет цель путем поглощения создать один из крупнейших холдингов на российском рынке курьерской доставки.

Среднемесячная выручка «Шустрого Зайца» за второй квартал 2018 года составила более 7 млн рублей, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. «Шустрый Заяц» обеспечит «МаксиПосту» возможность расширить зону покрытия: компания специализируется на курьерской доставке до двери покупателя в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с максимальным покрытием в областях присутствия: суммарно компания обслуживает более 4000 населённых пунктов. В настоящий момент оператор обрабатывает более 1500 отправлений в сутки.

Денис Иванников добавляет, что до конца 2018 года намерен совершить еще несколько подобного рода покупок, чтобы обеспечить заказчикам возможность быстрой доставки во все уголки страны.

Стоит отметить, что консолидация является важнейшей тенденцией логистического рынка в последние годы. По мнению экспертов, на одном только розничном потребительском рынке игроки тратят миллиарды долларов на консолидацию логистики поставок. Как ранее заявил доцент кафедры «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» СГУПС, к.т.н. Максим Корнеев , одной из ведущих тенденций логистического рынка является консолидация логистических услуг: по прогнозам аналитиков, к 2020 году 10 глобальных 3PL‑провайдеров будут контролировать 80% объема материально-технического обеспечения в мире. Среди мировых событий можно, в частности, назвать тот факт, что Alibaba поглощает крупнейший в Китае сервис доставки еды Ele.me, контролирующий около половины рынка доставки продуктов питания.

Согласно данным экспертов, рынок логистики сегодня находится на подъеме. Основная причина — рост e‑commerce. Согласно последним данным аналитического агентства Data Insight, более 4/5 всей интернет-аудитории вовлечены в онлайн-экономику: 82% опрошенных за последние 12 месяцев совершали покупки онлайн. Сам Денис Иванников оценивает объем внутреннего рынка курьерской доставки в России (без трансграничной торговли) в 350 тысяч заказов в сутки — это без почты и тех интернет-магазинов, у которых работает собственная доставка.