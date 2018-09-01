80 за доллар: Осенний обвал рубля неизбежен

Эксперты все меньше верят в российскую национальную валюту. Уже несколько авторитетных аналитиков предсказали, что к концу года курс валют упадет до 75 рублей за доллар, причем ему не поможет даже дорогая нефть. Почему же нацвалюта, которая недавно довольно прочно стояла на условных ногах, начала так стремительно дешеветь?

В качестве основной причины аналитики называют санкции. Несмотря на заверения российских властей в том, что они особо не влияют на экономику, одна их перспектива привела к тому, российская валюта с начала года подешевела почти на 10 рублей за доллар.

И это далеко не предел. Если конгресс США одобрит жесткий вариант законопроекта о санкциях против России, который запрещает американским резидентам совершать операции с российским госдолгом и госбанками, рубль подешевеет на 12% по сравнению с текущими значениями и завершит год с курсом 76,7 руб. за доллар. Это негативный сценарий макроэкономического прогноза, изложенный главным экономистом БКС Владимиром Тихомировым . Он также утверждает, что болезненные ограничительные меры вызовут отток капитала с российского рынка, что помимо усиления давления на рубль разгонит инфляцию. В базовом же прогнозе, который составлен без учета эффекта от потенциальных санкций, курс рубля к концу года составит 63,4 руб. за долл.

Еще в середине августа о том, что к концу года доллар может стоить 73 рубля, предупреждал старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский . По его мнению, без угрозы санкций рубль мог бы стоить меньше 60 за доллар. Тем более, что с начала 2018 года рублевая цена нефти увеличилась на 33%, с 3830 руб. за баррель в начале января до рекордных 5112 руб. 24 августа. Но вышеуказанные меры США приведут к тому, что через год соотношение рубля к доллару может закрепиться на уровне 75,1 к 1.

Даже представители финансовых властей начинают терять оптимизм. Так, глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что в краткосрочной перспективе санкции Запада не очень чувствительны для России. Однако в дальнейшем ограничительные меры отразятся на российской экономике.

«Масштаб санкций сейчас таков, что в краткосрочной перспективе мы их не особо чувствуем, но в средней и долгосрочной перспективах они будут сказываться и на нашей экономике, и на мировой экономике», — сказал глава Сбербанка.

Напомним, что очередной пакет антироссийский санкций за так называемое дело Скрипалей был введен в силу 27 августа. Он подразумевает прекращение выдачи российским госкомпаниям лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Вторая часть пакета может быть активирована осенью и включать в себя понижение уровня дипотношений, запрет на перелеты «Аэрофлота» в США и ряд других мер. Но опасается рынок не этого, а законопроекта американских сенаторов, который был внесен в конгресс 14 августа. Документ S.3336 под названием «Об усилении НАТО , борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» предлагает ввести новые ограничения на финансовый сектор РФ, вплоть до заморозки собственности и операций российских госбанков в США.

Санкции, впрочем, не единственная причина слабости рубля. Как считают некоторые экономисты, мы находимся на пороге потенциального кризиса на развивающихся рынках, к которым относится и Россия. Аргентина сейчас терпит финансовую катастрофу и просит срочной помощи у МВФ , а Турция находится практически в преддефолтном состоянии. Не в лучшем положении ЮАР, откуда началось массовое бегство капитала. Даже валюта Индии дешевеет, несмотря на рост экономики. Как пишут «Вести», в таких условиях «одного желания спекулянтов порезвиться на валютном рынке той или иной страны способно уничтожить экономику, и Россия здесь не исключение». Пока ситуацию спасают высокие цены на нефть, но если начнется коррекция, кризиса практически не избежать.

«Для России сильное падение курса рубля едва ли будет менее болезненным, чем раньше, хотя по некоторым позициям, конечно, она стала менее уязвимой, чем в 2014 г. Тогда девальвация напоминала катастрофу. Тем не менее экономика страны по-прежнему не демонстрирует каких-то внятных темпов роста, и сложно сказать, когда стимулирующие меры заработают и окажут соответствующий эффект», — пишет издание.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что самый негативный сценарий не слишком реалистичен, но если он все же произойдет, рубль может опуститься и ниже отметки 80 за доллар.

— Выбор сценария зависит от того, насколько жесткими будут санкции. Сегодня курс рубля определяется не столько экономикой, сколько риторикой вокруг санкций. Подчеркну, именно риторикой. Пока меры не вводятся, колебания курса национальной валюты вызывают заявления политиков. То, что сильнее всего на рубль влияет не экономика, а психология, приводит к тому, что разброс прогнозов очень велик. В оптимистичном сценарии ситуация выглядит одной, а в пессимистичном — совсем другой.

В реальности самый плохой, как и самый хорошие сценарии случаются редко, обычно это какой-то средний вариант. Но если пофантазировать и максимально пессимистично оценить перспективы рубля, можно увидеть и курс в районе 82. Сейчас это кажется фантастикой, но если дело действительно дойдет до жесткого варианта санкций, это вполне реально. Другой вопрос, что вероятность срабатывания этого сценария невелика.

Мне кажется, нужно, как минимум, дождаться возвращения с каникул конгресса США и понаблюдать за тем, как он будет работать с законопроектом, который был внесен в него перед уходом на перерыв. В этом документе содержится очень жесткий пункт о том, чтобы запретить российским предприятиям использовать в расчетах американский долг. Если этот пункт будет принят в не смягченном виде, это вызовет бурную перестройку значительной части российской экономики, которая запросто может вывести курс за 80 рублей за доллар.

Но, повторю, на мой взгляд, вероятность того, что это произойдет, довольно мала. Американские санкции грозно звучат, но пока вводятся так, чтобы катастроф не вызывать. Даже санкции против крупных бизнесменов, Вексельберга и Дерипаски, которые были приняты еще в апреле, до сих пор не вступили в действие. Они неоднократно смягчались и все еще не действуют.

Поэтому наиболее вероятный сценарий — это сохранение рубля вблизи текущих уровней с оговоркой, что развитие ситуации зависит от политики.

«СП»: — Что говорит о стабильности рубля тот факт, что на него так сильно влияет риторика, а не экономика?

— Дело в том, что от психологии иногда зависят и вполне устойчивые валюты. Это говорит о том, что политическая напряженность настолько велика, что участники рынка принимают торговые решения, наблюдая, прежде всего, за политикой, а не за торговым балансом или движением денежных средств. К сожалению, мир устроен так, что политика отличается непредсказуемостью.

Если представить, что отношения между Россией и Западом вдруг смягчатся, что также маловероятно, мы можем увидеть курс, не очень далекий от 50 рублей за доллар. Потому что для текущих цен на нефть характеры совсем другие значения рубля. Но это практически невероятно, и в результате в курс рубля закладывается и перспектива дальнейшего развития санкций. А это вопрос не экономический.

«СП»: — А если говорить об экономике, насколько велика угроза кризиса на развивающихся рынках для рубля?

— Это комплексный вопрос, на который в двух словах не ответить. Если вкратце, для мировой экономики характерна цикличность, и мы приближаемся к очередному циклу. Многие наверняка помнят три таких цикла. 1986-87 — это достаточно жесткий кризис в развитых странах. Это кризис 1997-1998 годов, который для нас завершился дефолтом. И, думаю, все знают, что происходило в 2008. Легко догадаться, что промежуток по времени между этими явлениями — 10-11 лет. Прибавив эту цифру к 2008 году можно сделать вывод, что где-то на подходе очередной кризис. Развивающиеся рынки традиционно более бурно реагируют на такие события. В течение года-трех мы действительно можем увидеть очередной мировой экономический кризис, который повлияет и на нас. Если это произойдет, нам придется пересмотреть прогнозы по курсу рубля в сторону ухудшения.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский оценивает ситуацию со сдержанным оптимизмом и полагает, что дорогая нефть будет поддерживать российскую валюту.

— Доллар по 75 рублей возможен только при значительном обвале нефтяных котировок до как минимум 50 долларов за баррель с одновременным еще большим ухудшением геополитической напряженности в конфликтах, в которых так или иначе фигурирует Россия.

Стоит отметить, что мы не рассматриваем такой сценарий. В качестве максимального значения отметим 70 рублей за доллар США в случае, если ожидаемая коррекция на рынке нефти затянется хотя бы на месяц. Из наиболее ожидаемых сценариев с нашей стороны — движение в коридоре 67-69 рублей на фоне сохранения противоречивых драйверов для рубля — с одной стороны, сильной нефти, с другой — санкции и рост инфляции.

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