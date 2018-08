The Economist (Великобритания): Эскалация санкций США против России 

Кажется, не проходит и недели без сообщений о новых санкциях Запада против России. Сергей Елкин, один из самых популярных карикатуристов России, недавно запечатлел это настроение в карикатуре на Владимира Путина , который с несчастным видом держит в руках мобильный телефон. «Чтобы прослушать информацию о новых санкциях, нажмите „один“», — написано на рисунке. В одном только августе Америка ввела санкции в отношении российских судоходных компаний, обвиняемых в торговле нефтью с Северной Кореей. Еще она ввела ограничения на торговлю оружием в связи с отравлением в Солсбери бывшего агента российской разведки Сергея Скрипаля и начала слушания в Конгрессе по двум новым законопроектам, призванным наказать Россию за вмешательство в выборы. А через три месяца могут быть введены дополнительные санкции, связанные с делом Скрипалей. Рынки пытаются справиться с их влиянием. Наибольшую угрозу для российской экономики представляют два законопроекта: «Закон о защите выборов от угроз с помощью „красных линий“, 2018» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act/DETER) и «Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act/DASKA). Сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham), один из шести членов двухпартийной группы авторов законопроекта DASKA, назвал его «законопроектом об адских санкциях». Когда в начале августа в российскую прессу попала подробная информация о его содержании, рубль обрушился до двухлетних минимумов, и начала падать курсовая стоимость акций российских государственных банков. Инвесторы видят несколько причин для беспокойства. Главными из них являются предлагаемые запреты на торговлю новыми выпусками российских долговых бумаг и ограничения на операции госбанков. С учетом того, что на долю государственных кредитных организаций приходится более 60% банковского сектора, из-за санкций в отношении лишь некоторых из них потребуется «реструктуризация финансовой системы», утверждает Наталья Орлова , главный экономист «Альфа-Банка» , крупнейшей российской частной кредитной организации. Это было бы болезненно, но до этого не дойдет: Америка не может ввести такие санкции, как против Ирана (например, запрет на покупку российской нефти и газа) без пагубных последствий для мировой экономики. Тем временем российские власти предпринимают осторожные продуманные шаги, чтобы подготовиться к санкциям. «Они обеспечивают защиту экономики и изолируют ее», — говорит Крис Уифер (Chris Weafer) из консалтинговой компании «Макро Эдвайзори» (Macro-Advisory). После введения санкций в апреле российский Центральный банк избавился или замаскировал четыре пятых казначейских облигаций США из своего портфеля. Правительство направляет дополнительные доходы, появившиеся в результате роста цен на нефть, на пополнение своего Фонда национального благосостояния и создание резервов. И подешевевший рубль фактически помогает экспортерам, хотя и ценой более высокой инфляции.