Le Figaro (Франция): Пенсии и социальный налог: чего на самом деле лишатся французские пенсионеры?

С учетом повышения с января общего социального налога и объявленной правительством дезиндексации пенсий в 2019 (и в 2020) году, покупательная способность пенсионеров серьезно пострадает. В первую очередь это касается обеспеченных групп, которых не затронет отмена жилищного налога.

После повышения с начала года общего социального налога на пенсии на 1,7%, которое уже ощутимо отразилось на покупательной способности пенсионеров, премьер-министр объявил в воскресенье о заниженной индексации пенсий по сравнению с инфляцией в 2019 году. В результате они вырастут всего на 0,3% в 2019 и 2020 году, тогда как инфляция может составить более 2% в год (если точнее, речь идет о 2,3%). Этот шаг станет еще одним ударом по пенсионерам, прежде всего, состоятельным.

«Это уже слишком! Правительство просто ополчилось на пенсионеров», — заявил утром в эфире «Эр-Тэ-Эл» лидер «Республиканцев» Лоран Вокье (Laurent Wauquiez). Если взять пару пенсионеров, каждый из которых получает порядка 1 000 евро в месяц, «решение по налогу уже лишает их 450 евро в год, а из-за отсутствия индексации пенсий они не досчитаются еще 300 евро», — подсчитал лидер оппозиции. «Рост покупательной способности пенсионеров впервые за 40 лет не будет соответствовать инфляции. Если же сложить две эти меры, их покупательная способность снизится на 750 евро», — возмутился он.

Как бы то ни было, пример Лорана Вокье нуждается в уточнении. Он действителен только для пары молодых пенсионеров (обоим меньше 65 лет), которые получают по 1 000 евро в месяц. Если же пенсионерам больше 65 лет (как обстоит чаще всего), они получают сокращение на 10% используемого для расчетов налогооблагаемого дохода, что позволяет им обойти повышение социального налога.

«В таком случае при годовом доходе в 24 000 евро в расчете будет учитываться сумма 21 600 евро, что ниже порога в 22 096 евро, который влечет за собой повышение социального налога на пенсии. В то же время их покупательная способность действительно уменьшится на 312 евро из-за дезиндексации пенсий», — объясняет специалист по имущественным вопросам Ришар Шалье (Richard Chalier). Как бы то ни было, в примере Лорана Вокье пара сможет сэкономить на жилищном налоге. «При теоретическом жилищном налоге в 1500 евро семья, которая и так уже пользуется льготами в силу своих скромных доходов, сможет сэкономить 446 евро по системе Макрона, — добавляет Ришар Шалье. — Таким образом, если сложить все три меры, эта пара пенсионеров со скромным доходом останется в плюсе на 134 евро в год».

Тем не менее если пенсионеры получают по 1 500 евро в месяц, они будут в проигрыше. Им придется платить дополнительно 612 евро в год, и они потеряют 468 евро из-за отсутствия индексации. Они при этом все же получат снижение жилищного налога, что принесет им 818 евро. В конечном итоге они потеряют деньги, однако речь будет идти о сумме всего в 262 евро.

По-настоящему ситуация портится для обеспеченных пенсионеров, которые в полной мере ощущают на себе повышение налога и потерю покупательной способности, однако не получают при этом льгот по жилищному налогу. «Если пенсионеры получают по 2 000 евро в месяц, семья потеряет 1 440 евро в год (816 по повышению налога и 624 из-за падения покупательной способности). Если они получают по 3 000 евро в месяц, общие потери составят 2 160 евро в год (1 224 по повышению налога и 936 из-за падения покупательной способности)», — отмечает Ришар Шалье. Все это отразится на обеспеченных пенсионерах тем сильнее, что они не смогут получить льгот по налогу на недвижимость, как было раньше

В то же время «снижение покупательной способности представляет собой оценочное снижение, которое никак не отражается на сумме выплачиваемых пенсионерам средств, в отличие от повышения налога, из-за чего полученная сумма действительно становится меньше, — отмечает консультант по пенсионным накоплениям в во французском отделении „Мерсер“ Бенжамен Сансон (Benjamin Sanson). — Кстати говоря, повышение пенсий уже не первый год не соответствует инфляции». По его словам, с 2013 по 2016 год их индексация была практически заморожена. Как следует из расчетов «Мерсер», при размере пенсии в 1 389 евро (средний показатель во Франции) пенсионер теряет из-за отсутствия индексации 25 евро в месяц или 300 евро в год. Пара пенсионеров с доходом по 1 000 евро в месяц лишается 40 евро в месяц или 480 евро в год. Семья с пенсией в 6 000 евро теряет 120 евро в месяц или 1 440 евро в год.

«Если судить по заявлениям премьера, отсутствие привязки к инфляции относится только к базовым пенсиям», — отмечает со своей стороны директор сайта Sapiendo-Retraite Валери Батинь (Valérie Batigne). Она отмечает, что дополнительные пенсии сотрудников частного сектора недостаточно индексируются еще с 2016 года: в 2015 году правительство подписало с социальными партнерами соглашение о перерасчете пенсий по уровню инфляции минус 1% без возможности отрицательных показателей. Не стоит также забывать, что с 1 января будущего года для дополнительных пенсий сотрудников частного сектора вводится 10% повышение взносов с тем, чтобы вынудить их проработать на год больше. Если принять во внимание такое различие между базовой и дополнительной пенсией, «пенсионер из частного сектора с пенсией в 2 000 евро (1 300 евро базовой пенсии и 700 евро дополнительной) будет платить на 408 евро больше и потеряет 203 евро в покупательной способности, что в общей сложности составит 610 евро», — подсчитала Валери Батинь. Для пенсионера из частного сектора с пенсией в 5 000 евро (1 500 евро базовой и 3 500 дополнительной) «повышение социального налога составит 1 020 евро в год, а снижение покупательной способности — 134 евро в год. То есть, всего он потеряет 1 254 евро», — продолжает она. Госслужащим, у которых такого разделения нет, видимо, придется несладко…

Любопытно, что министр по бюджету Жерар Дарманен (Gérald Darmanin), которому придется вносить распоряжение о дезиндексации пенсий в законопроект о финансировании системы социального обеспечения на 2019 год, выступал против аналогичной меры 5 лет назад при президенте Олланде.

«Дезиндексация пенсий — огромная потеря покупательной способности для пенсионеров! Спасибо предателям из Соцпартии!» — написал тогда еще депутат от «Республиканцев» в Твиттере 13 мая 2013 года. В ночь с понедельника на вторник сообщение было удалено, однако его быстро откопали его бывшие товарищи. В свете жестокой культуры соцсетей кажется, что новый мир не так уж далеко ушел от старого.