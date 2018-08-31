Банк России отозвал лицензию «К2 Банка» из Черкесска

По величине активов на 1 августа банк занимал 349 место в банковской системе РФ. Он не являлся социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики, сообщается на сайте ЦБ.

К2 Банк являлся монопродуктовой кредитной организацией. Ее бизнес-модель концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях.

Портфель выданных банком гарантий по состоянию на 1 августа составил 9,5 миллиарда рублей. Он превысил размер его собственных средств более чем в пять раз.

"К2 Банк" не является участником системы страхования вкладов.