Как избавиться от «диктата доллара»?

Художник: Юрий Аратовский

За глобальную дедолларизацию!

Отказ от использования доллара в международных расчетах сегодня является практически официальной концепцией российских властей: во всяком случае, эта идея высказывается на самом высоком правительственном уровне. Например, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» решительно заявил:

«Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также публично сказал, что в ответ на новые санкции США будет осуществлен переход в расчетах на национальные валюты.

Государственный банк ВТБ подготовил целый пакет предложений по расширению использования рубля в международных расчетах, о чем его глава Андрей Костин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным в июле. Несколько ранее, в июне, Костин на Международном финансовом конгрессе выдвинул лозунг глобальной дедолларизации экономики. К сожалению, суть предложений ВТБ пока не раскрыта. Однако о некоторых мерах финансового регулирования, стимулирующих снижение спроса на доллары, уже известно. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что стимулами для перехода на расчёты в национальной валюте станут либерализация валютного контроля, повышение резервов по валютным активам для банков и, кроме того, отмена репатриации валютной выручки. Ранее Министерство финансов опубликовало соответствующий законопроект, который будет внесён в правительство до конца сентября. Центробанк уже повысил нормы обязательных резервов по активам в иностранной валюте (на 1 процентный пункт с 1 августа 2018 года).

Игра на лире

Очевидно, что проблема замены международной валюты не имеет простого решения. Если Россия продает нефть или другой товар стране Х, то нужно, чтобы валюта, которой наш партнер расплачивается за нефть, во-первых, была в распоряжении страны Х, а во-вторых, могла быть потрачена на что-нибудь Россией. Евро — уважаемая и ликвидная валюта, но у покупателя российской нефти она будет только в случае, если он ведет активную внешнюю торговлю с Евросоюзом , причем за евро, а это бывает отнюдь не всегда.

«Ценообразование и расчеты на многих сырьевых рынках (нефть, металлы) осуществляется в долларах США, и это создает непрерывный поток долларов на счета наших предприятий и банков, — констатирует заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко . — Можно постепенно переводить эти средства в другие валюты, но с операционной и финансовой точки зрения это дорого и, более того, не всегда возможно».

А могут ли две дружественные страны — условно говоря, Россия и Турция — перейти во взаимной торговле на расчеты в национальной валюте? В принципе, да. Но такая возможность существует только при условии, что две страны имеют достаточно масштабную и стабильную взаимную торговлю. Если предположить, что Россия будет продавать нефть или оружие Турции за турецкие лиры, то должна быть надежда, что в обозримом будущем эти лиры могут быть потрачены на покупку турецких товаров. При этом, скорее всего, между двумя странами должны существовать соглашения, которые предотвратили бы ситуацию, когда экспортер накапливает валюту страны-покупателя, не зная, куда ее тратить (или продавая с большим дисконтом). То есть взаимная торговля должна стремится к нейтральному («нулевому») торговому балансу.

Есть еще опасность, что использование национальной валюты сопровождается большими валютными (курсовыми) рисками, чем в случае с американским долларом, — нестабильность той же турецкой лиры известна. Георгий Окромчедлишвили, старший аналитик ITS Wealth Management, называет еще одно препятствие: гораздо меньшую развитость альтернативной инфраструктуры расчетов. Неудивительно, что, как отмечает ведущий эксперт компании «ФинЭкспертиза» Игорь Шестаков , даже в финансовых отношениях с Белоруссией предоставление кредитов идет в долларах США.

Оружие за рупии

«Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли. Наши партнеры с пониманием относятся к этой ситуации, поскольку санкции направлены не только против российских организаций, включая «Рособоронэкспорт», но и против наших партнеров».

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил «Инвест-Форсайту»:

«Россия продолжает принимать меры по уменьшению роли доллара. Мы можем наблюдать это в торговых операциях с Китаем и Индией, где все больше расчетов проходит, минуя доллар».

Стоит также обратить внимание на фразу, брошенную председателем правления компании «Новатэк» Леонидом Михельсоном , который сообщил, что крупные торговые партнеры России, включая арабские страны, начинают задумываться о переходе на расчеты в национальных валютах. Однако пока трудно сказать, насколько глубоко задумываются наши партнеры.

Золота всегда не хватает

Итак, отказ от долларов в международных расчетах является довольно сложной задачей. Столь же она сложна в сфере частных инвестиций — просто трудно найти международных инвесторов, которые бы в больших масштабах работали с другими валютами.

«Рынок капитала в долларах наиболее глубокий, и без него сложно привлечь требуемый объем инвестиций для развития экономики», — считает Максим Тимошенко из банка «Русский Стандарт».

В то же время снижать долю долларовых активов в золотовалютных резервах Центрального банка технически более просто, но тут немедленно встает вопрос: чем заменить американские облигации? Золота на мировом рынке просто не хватит, хотя мировая и отечественная пресса обсуждает рост золотого запаса России: согласно отчету МВФ за июль, запасы золота ЦБ РФ выросли на 26,1 тонны — до 2 170 тонн. Доля золота в ЗВР возросла с 3% в 2008 году до почти 20% в 2018 году. Тем не менее совершить решающий шаг и отказаться от долларовых облигаций в резервах Банк России не хочет и не может.

«Вопрос в том, что реальных высоколиквидных активов на столь значительные суммы просто нет, и переложить сотни миллионов долларов некуда, — объясняет Игорь Шестаков из «ФинЭкспертизы». — Российский ЦБ ежегодно увеличивает запасы золота в международных резервах, но в любом случае общая стоимость золота не столь значительна по равнению с долларами и евро».

Константин Корищенко подтверждает:

«По емкости рынков и доступности инфраструктуры только 3-4 валюты мира могут быть использованы для размещения наших резервов. Золото, к сожалению, недостаточно ликвидно и не имеет в наличии тех объемов, которые нужны для размещения российских резервов».

При всем том тенденция налицо: снижение доли долларовых займов со стороны частного сектора и продажа американских казначейских бумаг Центробанком активно идут еще с 2013-2014 гг.

Евро или юань?

Очевидно, что сегодня в мире есть два центра силы, сопоставимых с США, — Евросоюз и Китай. Соответственно, есть две валюты, которые претендуют на роль мировых: евро и юань. Евро буквально наступает доллару на пятки: по данным SWIFT на декабрь 2017 года, на доллар приходится 40% расчетов, а на евро — 36%, при этом доля доллара упала на 5 процентных пунктов за 10 лет. Однако опрошенные «Инвест-Форсайтом» эксперты смотрят на эти альтернативы пока скептически.

Профессор Константин Корищенко полагает, что в случае Европы есть риск дезинтеграции (например, по типу Брексита), и имеются большие бюджетные проблемы у ряда стран — членов Евросоюза (Испания, Португалия, Италия). Игорь Шестаков считает, что быть полностью зависимым от ЕЦБ — так же плохо, как от США. Старший аналитик ITS Wealth Management Георгий Окромчедлишвили добавляет, что США имеют прекрасно отточенную систему финансового мониторинга и легко способны «наказать» любой европейский банк/компанию, если последние будут замечены в активной помощи России по обходу санкций. Так что в случае евро можно говорить лишь о возможности потенциального перевода части расчетов с европейскими контрагентами в евро из доллара.

Что касается Китая, то юань пока еще не начал восхождение к позиции мировой валюты — просто потому что сами китайские власти этого не очень хотят, опасаясь неуправляемых последствий для своей экономики и стараясь по возможности занижать курс. Валютный режим в Китае достаточно зарегулирован, для мировой валюты это не очень хорошо.

«В Китае сохраняется режим валютных ограничений, и юань, по сути, не является независимой международной валютой, будучи привязан к доллару в существенной степени», — указывает Константин Корищенко.

Георгий Окромчедлишвили полагает, что в случае перехода на юань, а не евро, проблем возникает еще больше:

«Здесь куда больше проблем, чем с евро, — начиная с отсутствия нормальной конвертируемости юаня (то есть невозможности свободно покупать/продавать китайскую валюту без госограничений), заканчивая риском чрезмерной зависимости от Китая».

По данным эксперта, доля сделок в юанях не превышает 2% от общего объема глобальной торговли.

По мнению Ильи Шестакова, введение валюты БРИКС (по аналогии с евро) коренным образом переломило бы ситуацию, но пока заметных действий в этом направлении не совершается. При этом заявления о необходимости избавления от «диктата доллара» звучат не только в России. Но пока, утверждает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов

«Никаких значимых изменений в этом вопросе не наблюдается. Доли валют колеблются в пределах статистической погрешности».

Серьезных перемен в сфере мировых валют можно ждать только в долгосрочной перспективе.

Автор: Константин Фрумкин