Ещё
Группа ПИК: приобретение земельных участков замедляет сокращение долговой нагрузки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.96
$
68.20
79.41
79.69
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.36
–0.05 Золото
1206.84
+0.04 РТС
1073.59
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1670
+0.0232
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Группа ПИК: приобретение земельных участков замедляет сокращение долговой нагрузки 

Прайм 1 час назад
Группа ПИК опубликовала результаты за 1п18 по МСФО, подготовленные на основе нового и более агрессивного учетного метода (МСФО 15).
В соответствии с новым стандартом, выручка выросла в 2,4 раза в годовом сопоставлении. Сопоставимые данные были представлены только за весь 2017 г., и исходя из нового метода, выручка увеличилась на 41%.
Показатели прибыли остаются под давлением: рентабельность EBITDA в 1п18 составила 11%, так как ПИК продолжает учитывать продажи на бывших проектах Мортона по справедливой стоимости (что подразумевает валовую рентабельность на невысоком уровне).
Расходы на приобретение земельных участков выросли до 13 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. в 1п17, в связи с чем чистый долг с начала года остался на уровне 15,4 млрд руб., соотношение чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,6x. По коэффициенту P/NAV текущая оценка равна 1x, что мы считаем справедливым уровнем: Группа ПИК показывает опережающую динамику продаж, намерена в ближайшей перспективе продолжить сокращение долговой нагрузки и начать выплачивать дивиденды (доходность за 12 месяцев — 6,3%).
Котировки акций компании выросли на 10% с начала года, и теперь ожидаемая полная доходность равна 17%. В результате мы понижаем нашу рекомендацию до Держать.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне Золото дешевеет вслед за укреплением курса доллара Биржи АТР в основном снижаются на обострении торговых опасений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты53
Греф рассказал об ощущениях от санкций45
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Обманчивое затишье: что ждет рубль271
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение