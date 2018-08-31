Группа ПИК: приобретение земельных участков замедляет сокращение долговой нагрузки

Группа ПИК опубликовала результаты за 1п18 по МСФО, подготовленные на основе нового и более агрессивного учетного метода (МСФО 15).

В соответствии с новым стандартом, выручка выросла в 2,4 раза в годовом сопоставлении. Сопоставимые данные были представлены только за весь 2017 г., и исходя из нового метода, выручка увеличилась на 41%.

Показатели прибыли остаются под давлением: рентабельность EBITDA в 1п18 составила 11%, так как ПИК продолжает учитывать продажи на бывших проектах Мортона по справедливой стоимости (что подразумевает валовую рентабельность на невысоком уровне).

Расходы на приобретение земельных участков выросли до 13 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. в 1п17, в связи с чем чистый долг с начала года остался на уровне 15,4 млрд руб., соотношение чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,6x. По коэффициенту P/NAV текущая оценка равна 1x, что мы считаем справедливым уровнем: Группа ПИК показывает опережающую динамику продаж, намерена в ближайшей перспективе продолжить сокращение долговой нагрузки и начать выплачивать дивиденды (доходность за 12 месяцев — 6,3%).

Котировки акций компании выросли на 10% с начала года, и теперь ожидаемая полная доходность равна 17%. В результате мы понижаем нашу рекомендацию до Держать.