Участников протестной акции КПРФ набирают на сайте «Массовка» 

В КПРФ осознают возможность провала предстоящей протестной акции 2 сентября и начали набирать массовку еще с 29 августа. За участие предлагают 400 рублей. Объявление на сайте «Массовки».https://t.co/ecPuzoSl6U pic.twitter.com/ip85v0hCS3
— Актуальная Политика (@Current_policy) 31 августа 2018 г.
КПРФ набирает массовку на свою протестную акцию, которая должна состояться 2 сентября. Об этом сообщает микроблог «Актуальная политика».
За участие в акции предлагают 400 рублей. Объявление размещено на сайте «Массовка».
«В КПРФ осознают возможность провала предстоящей протестной акции и начали набирать массовку еще с 29 августа», — говорится в сообщении.
Напомним, 2 сентября КПРФ запланировала проведение акций против принятия закона о повышении пенсионного возраста.
Напомним, в среду, 29 августа, Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России. Он заявил, что пенсионный возраст для мужчин быдет повышен до 65 лет, а для женщин — до 60.