Участников протестной акции КПРФ набирают на сайте «Массовка»

КПРФ осознают возможность провала предстоящей протестной акции 2 сентября и начали набирать массовку еще с 29 августа. За участие предлагают 400 рублей. Объявление на сайте «Массовки».https://t.co/ecPuzoSl6U pic.twitter.com/ip85v0hCS3

— Актуальная Политика (@Current_policy) 31 августа 2018 г.

КПРФ набирает массовку на свою протестную акцию, которая должна состояться 2 сентября. Об этом сообщает микроблог «Актуальная политика».

За участие в акции предлагают 400 рублей. Объявление размещено на сайте «Массовка».

«В КПРФ осознают возможность провала предстоящей протестной акции и начали набирать массовку еще с 29 августа», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября КПРФ запланировала проведение акций против принятия закона о повышении пенсионного возраста.