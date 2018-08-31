По всей России бензин подешевел, кроме Дальнего Востока

Ровно три месяца назад, 30 мая 2018 года, правительство России зафиксировало цены на бензин. С тех пор резкое повышение стоимости горючего, начавшееся весной, прекратилось, а в большинстве регионов страны началось умеренное удешевление, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на RT. Спустя три месяца после того как правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо, а так же угрозой повышения экспортной пошлины убедило крупнейшие нефтяные компании зафиксировать стоимость горючего на уровне 30 мая, в целом по стране отмечается удешевление топлива.

Единственным исключением стал Дальневосточный федеральный округ, где с 28 мая по 27 августа бензин АИ-92 вырос в цене с 42,34 до 43,03 рубля, а АИ-95 — с 44,08 до 45,01 рубля.

По стране, согласно данным Росстата, средний уровень цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в июне составлял 41,74 и 44,69 рубля за литр соответственно, в июле показатели опустились до 41,62 и 44,64 рубля. По состоянию на 27 августа эти значения составили 41,35 и 44,52 рубля.

— Розничная цена бензина может значительно различаться в регионах из-за транспортной составляющей. Доставка топлива на Дальнем Востоке обходится дороже, чем в большинстве регионов России, отсюда и разница в ценах, — объяснил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв

Тем не менее, в сентябре могут возникнуть риски удорожания топлива. Одной из наиболее важных угроз могут стать ожидаемые в сентябре санкции США. Также может давить и ожидаемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%.

На рост цен может повлиять налоговый манёвр в нефтяной отрасли с 2019 года, предусматривающий поэтапное снижение до 2025 года экспортной пошлины на нефть с текущих 30% до нуля. Помимо этого, предполагается увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 2021 года.

Но по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака , это не приведёт к новому ценовому скачку. По оценке экспертов, в случае ухудшения ситуации на топливном рынке власти могут вновь пойти на снижение акцизов и временное повышение экспортных пошлин.

Эксперты считают, что нынешние цены сохранятся как минимум до конца 2018 года.