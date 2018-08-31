Какие премии и за что платили командирам Красной Армии на Великой Отечественной

В СССР было неприлично говорить о том, что советским военнослужащим во время Великой Отечественной войны платили деньги. Валентин Пикуль в романе «Реквием каравану PQ-17» посвятил несколько абзацев тому, что союзники получают за бои деньги, тогда как советские воюют за идею.

В наше время тоже как-то не принято затрагивать эту тему. Можно подумать, что деньги как-то принижают или обесценивают подвиг. Рассмотрим же вопрос вознаграждения офицеров: тут была серьёзная дифференциация, тогда как солдаты получали все примерно одинаково. [С-BLOCK]

Начнём с премий. Первый приказ о премировании участников бомбардировки Берлина вышел уже 8 августа 1941 года. Каждый член экипажа получил по 2000 рублей, такой порядок вводился и впредь. Изменения произошли в 1943 году. За бомбежку столиц вражеских стран по 2000 стали выплачивать командиру, штурману и борттехнику самолета, остальным членам экипажа — по 1000. Уничтоженный паровоз или крушение эшелона приносили лётчику и штурману — по 750 рублей, членам экипажа — по 500.

А 19 августа 1941 года премии распространили на все советские ВВС. Сначала за сбитый самолет платили 1000 рублей, потом ввели дифференциацию: бомбардировщик — 2000, транспортный самолет — 1500, истребитель — 1000. Платили за боевые вылеты: за 5 — 1500 рублей, за 15 — правительственная награда и 2000 рублей… [С-BLOCK]

За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману советского корабля выплачивали по 10 000 рублей, остальным членам экипажа — по 2500 рублей. Транспорт «стоил» 3000 и 1000 рублей соответственно; сторожевик — 2000 и 500 рублей; буксир — 1000 и 300 рублей.

Приказ № 0528 от 1 июля 1942 г. определял: «…за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику — по 500 рублей, остальному расчету — по 200 рублей». Такая же такса действовала для танкистов. Офицеры истребительно-противотанковых полков и бригад получали 1,5 оклада.

Приказом № 0329 от 29 августа 1941 г. устанавливалось, что «…за каждое участие в боевой десантной операции… …начальствующий состав получает должностной оклад, рядовой и младший начальствующий состав — по 500 рублей».

Регулярные выплаты

Пора перейти к ежемесячной зарплате: командир взвода — 620—800, командир роты — 950, командир батальона — 1100, командир корпуса — 2500, командующий армией — 3200, командующий фронтом — 4000 рублей. В гвардейских частях офицерам полагалось 1,5 оклада. Денежное довольствие в ВМФ: командир тральщика — 1200 руб. ; командир боевой части — 1800 руб. ; старший политрук — 1400 руб. ; помощник командира тральщика — 1050 руб. ; батарейный комиссар — 1300 руб. ; командир военно-морской базы — 2400 руб. ; командир бригады траления — 1900 руб. ; командир подводной лодки — 2100 руб. ; командир лидера — 1400—1500 руб. ; старший командир по информации разведывательного отдела штаба флота — 1400 руб. ; командир дивизиона катеров — 1500 руб.

Офицерам отдельных отличившихся в боях гвардейских частей доплачивали 50% к окладу. В 1942 году повышены оклады командирам и комиссарам дивизий (на 37,5%), бригад (на 25%) и полков (на 44%).

Вроде бы — существенные суммы. Но, если сравнить со стоимостью продуктов в тылу, не по карточкам, — не так уж и роскошно. Бутылка водки стоила 300 — 800 руб., за буханку хлеба в 2 кг нужно отдать 300—400 руб., за 1 кг картошки — 90, пачку папирос «Казбек» — 75, стакан махорки — 10 рублей. Захотелось солёного сала? Выложи 1500 руб. /кг.

Средняя месячная зарплата рабочего в тылу составляла 573 рубля, инженера — 1209, колхозника — 150.

Куда деньги девать?

Полевые отделения Госбанка работали, начфины бесперебойно снабжали деньгами личный состав. Но государство взяло курс на развитие безнала: деньги зачислялись либо на счёт в Госбанке, либо выдавались по денежному аттестату родным в тылу. В 1943 году по безналу было перечислено 65% денежного довольствия.

Часть денежного довольствия фронтовики в добровольно-принудительном порядке вносили в Фонд обороны: было перечислено 8,4 млн рублей и приобретено облигаций на 11 млн рублей.

«Пылесосили» фронт 600 автолавок Военторга , они продавали посылки с товарами повышенного спроса по фиксированной цене. Только в 1944 г. продано 5 млн посылок. [С-BLOCK]

Через армию прошло почти 35 млн Демобилизованным платили. Офицерам, прослужившим год — двухмесячный оклад, два года — трехмесячный и т. д. На восстановление домов в зонах оккупации выделялись ссуды от 5000 до 10 000 рублей срок погашения 5 — 10 лет. Генералам и старшим офицерам с выслугой более 25 лет ссужали 35 000 и 20 000 руб.

Количество наличных выросло за годы войны в СССР в 4 раза. Но страну удалось удержать от гиперинфляции, бушевавшей, после Первой мировой и Гражданской войн. И немалая заслуга в этом — наркома финансов СССР Арсения Зверева. На его же плечи легло финансовое обеспечение послевоенного возрождения страны.