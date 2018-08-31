«Аэрофлот» пересел в эконом-класс. Перевозчику приходится бороться с ростом издержек

Расходы превысили доходы из-за нескольких факторов, отмечают в компании. Цены на авиатопливо увеличились на 30%, расходы на него — на 38,5%. Выросли также траты на обслуживание воздушных судов из-за увеличения аэропортовых сборов, на стоимость лизинга и техобслуживания самолетов повлияло ослабление рубля к доллару. Больше пришлось платить пилотам. В целом рост операционных расходов превысил 10%. Во втором квартале авиакомпании пришлось включить режим дополнительной экономии.

«В результате активного управления доходами и реализации инициатив по оптимизации затрат во втором квартале группе «Аэрофлот» удалось получить чистую прибыль в размере 6,3 млрд рублей. Финансовый результат второго квартала позволил частично компенсировать убытки первого квартала», — сообщили в компании.

Рынок воспринял статистику авиакомпании скорее положительно. Аналитики предсказывали «Аэрофлоту» более серьезные потери — на уровне 9-10 млрд рублей. Пассажиропоток вырос на 8,2%, выручка от пассажирских перевозок — на 15,7%. Котировки акций поддержали и другие позитивные новости компании на этой неделе: сохранение Виталием Савельевым кресла гендиректора, намерения компании закупить еще 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. В сентябре совет директоров компании должен рассмотреть стратегию развития до 2023 года.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук сказал «ФедералПресс» , что показатели национального перевозчика к концу года вполне могут выправиться: «Традиционно третий квартал является сильным для авиаперевозчиков — ждем улучшения финансовых результатов. По итогам года мы ожидаем, что „Аэрофлоту“ удастся выйти на прибыльность. По итогам 2018 года прибыль компании может составить 15 млрд рублей, это на 40% меньше, чем год назад».

Прогноз разделяет старший аналитик «АТОН» Михаил Ганелин . «Безусловно, этот год будет плохим для Аэрофлота по сравнению с предыдущими годами, но не катастрофичным. Чистая прибыль по году может составить около 15-20 млрд рублей против 21 млрд рублей в 2017 году», — сообщил он «ФедералПресс».

Ткачук считает, что убыток и финансовые риски не угрожают амбициозным планам перевозчика: « «Аэрофлот» является устойчивой государственной компанией, полномочия генерального директора Виталия Савельева недавно были продлены еще на пять лет. По всей видимости, он получит карт-бланш для выполнения поставленных задач: закупку новых самолетов, создание сети хабов и так далее».

Менее оптимистичный сценарий предложил начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев : «Третий квартал будет традиционно самым сильным для „Аэрофлота“, однако по сравнению с третьим кварталом 2017 года динамика может даже ухудшиться, так как на фоне девальвации рубля сократится спрос на заграничные направления. Рублевая цена керосина и прочие операционные расходы могут продолжить давление. У нас есть опасения, что по году прибыль компании окажется близкой к нулю».

В то же время ряд финансовых аналитиков говорят, что рост пассажиропотока связан с эффектом Чемпионата мира по футболу и недолговечен. С этим согласна Анастасия Соснова из «Фридом Финанс». По ее мнению, в следующем году рост цен на авиакеросин продолжит давить на маржу компании: «Также ожидается замедление роста пассажиропотока. Так что в целом на период 1-2 года рисуется перспектива замедления темпов роста выручки и снижения маржи».

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подчеркнул, что результаты «Аэрофлота» отражают проблемы всей российской авиаотрасли. Четыре крупнейших перевозчика за полгода потеряли около 18 млрд рублей. Эти потери невозможно компенсировать какими-то мерами экономии или повышения эффективности, полагает эксперт: «Авиакомпании удалось минимизировать убытки и что-то противопоставить росту издержек. Но мы отлично понимаем, что рост цен на топливо и аэропортовых сборов на фоне роста объема перевозок не позволяет компании повысить рентабельность без существенного ухудшения качества услуг».

«Аэрофлот» уже анонсировал ряд мер, которые призваны сократить издержки компании. В частности, он намеревается передать часть перевозок по «плоскому» тарифу (тому, который не меняется в зависимости от времени бронирования и прочих факторов. — Ред.) своей дочерней авиакомпании «Россия» . Речь идет прежде всего о маршрутах из европейской части России на Дальний Восток. Кроме того, авиакомпания может ввести гибридное ценообразование: когда билеты продаются по минимальной цене, но к ним еще предлагают докупить разные услуги, например, выбор места в салоне или питание. Однако Пантелеев считает, что возлагать все надеждына внутренние резервы компания не может.

«Ко всем негативным факторам добавился очередной виток падения курса рубля, а это увеличивает расходы на лизинг самолетов и обслуживание в зарубежных аэропортах. У «Аэрофлота» с этим дела обстоят получше, потому доля валютной выручки у них выше, чем у других российских перевозчиков. Но, к сожалению для менеджмента «Аэрофлота», внешние факторы, такие как цена топлива и курс рубля к доллару являются более существенными и весомыми, чем какие-то процедуры, связанные с сокращением издержек внутри компании», — высказал мнение авиаэксперт.

Пантелеев не согласен с тем, что на рост объема перевозок существенное влияние оказал ЧМ-2018. Тенденция началась еще до мундиаля, хотя он и внес свою лепту в статистику: «Потенциал роста пассажиропотока превышает тот потенциал роста, который обеспечен ростом доходов населения и экономики страны. Это говорит только об одном: авиаотрасль низкими тарифами стимулирует пассажиропоток. А эти необоснованно низкие тарифы, которые не обеспечивают рентабельности, характерной для мировой отрасли в целом, продиктованы в первую очередь чрезмерной конкуренцией».