Ещё
Китайский инвестор хочет отменить проект в Петербурге из-за свалки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.90
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.42
–0.13 Золото
1201.99
–0.06 РТС
1092.62
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1629
+0.0191
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Китайский инвестор хочет отменить проект в Петербурге из-за свалки 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Инвестор из Китая, компания «Хуа Бао», может отказаться от вложения средств в строительство конгрессно-выставочного центра в Петербурге из-за свалки, сообщает MR7.ru. Об этом в рамках нулевых чтений регионального бюджета заявила глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
По ее словам, представители инвестора дадут окончательный ответ только после обследования территории и предварительного подсчета средств на ее рекультивацию.
Напомним, компания «Хуа Бао» собиралась вложить 34 миллиарда рублей в строительство конгрессно-выставочного центра на улице Маршала Казакова, который планировали возвести к 2024 году.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге придумают, как внедрить искусственный интеллект в нефтедобычу В Смольном утвердили максимальный размер платы за парковку в следующем году Георгий Полтавченко попал в список самых влиятельных людей России Forbes
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне скупают электронику31
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»69
Деньги утекают из России191
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение