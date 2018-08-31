Китайский инвестор хочет отменить проект в Петербурге из-за свалки

Инвестор из Китая, компания «Хуа Бао», может отказаться от вложения средств в строительство конгрессно-выставочного центра в Петербурге из-за свалки, сообщает MR7.ru. Об этом в рамках нулевых чтений регионального бюджета заявила глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк

По ее словам, представители инвестора дадут окончательный ответ только после обследования территории и предварительного подсчета средств на ее рекультивацию.

Напомним, компания «Хуа Бао» собиралась вложить 34 миллиарда рублей в строительство конгрессно-выставочного центра на улице Маршала Казакова, который планировали возвести к 2024 году.