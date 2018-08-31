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Цифровая экономика обойдется России в триллионы рублей
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Цифровая экономика обойдется России в триллионы рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Необходимые объемы внебюджетного финансирования государственной программы «Цифровая экономика» оценили в полтора триллиона рублей. Такая сумма, по информации принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», указана в актуальном паспорте этой программы.
Расходы федерального бюджета на программу в 2019-2024 годах оцениваются в 1,2 триллиона рублей. Таким образом, совокупные расходы на «Цифровую экономику» могут достичь 2,7 триллиона.
Больше всего средств заложено на реализацию проектов по направлению «Информационная инфраструктура»: 627,9 миллиарда рублей из бюджета и почти все внебюджетные средства (за вычетом 20 миллиардов рублей).
В рамках этого направления планируется, например, улучшить сети связи и дата-центры, перейти к пятому поколению связи (5G должно покрыть все города-миллионники), провести интернет в малонаселенные пункты.
Рабочую группу по направлению «Информационная инфраструктура» возглавит представитель компании «Мегафон». Также «центром компетенции» и одним из потенциальных исполнителей проектов указан «Ростелеком». Помимо этого, в качестве участников направления упомянуты Сбербанк, МТС, МГТС, фонд «Сколково».
Как сообщил один из участников проекта, компании, участвующие в развитии цифровой экономики, сами предложили возможные мероприятия, которые можно будет провести в рамках государственной программы. Однако изначально на развитие инфраструктуры предполагалось выделить в разы меньше. На стадии подачи документов в Минкомсвязи внебюджетное финансирование оценивалось лишь в 320 миллиардов рублей.
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