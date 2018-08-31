Цифровая экономика обойдется России в триллионы рублей

Необходимые объемы внебюджетного финансирования государственной программы «Цифровая экономика» оценили в полтора триллиона рублей. Такая сумма, по информации принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», указана в актуальном паспорте этой программы.

Расходы федерального бюджета на программу в 2019-2024 годах оцениваются в 1,2 триллиона рублей. Таким образом, совокупные расходы на «Цифровую экономику» могут достичь 2,7 триллиона.

Больше всего средств заложено на реализацию проектов по направлению «Информационная инфраструктура»: 627,9 миллиарда рублей из бюджета и почти все внебюджетные средства (за вычетом 20 миллиардов рублей).

В рамках этого направления планируется, например, улучшить сети связи и дата-центры, перейти к пятому поколению связи (5G должно покрыть все города-миллионники), провести интернет в малонаселенные пункты.