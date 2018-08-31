Ещё
«Транснефть» в августе нарастила отгрузку нефти на экспорт в портах на 10% — до 11 млн тонн
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.20
79.37
79.58
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.19
+0.00 Золото
1206.84
+0.04 РТС
1078.80
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1666
+0.0228
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

«Транснефть» в августе нарастила отгрузку нефти на экспорт в портах на 10% — до 11 млн тонн 

Вести Экономика 43 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». "Транснефть" в августе, по предварительным данным, нарастила отгрузку нефти на экспорт через порты на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 10,7 млн тонн нефти, сообщил советник президента компании Игорь Демин.
"План месяца по отгрузке выполнен, переходящих позиций нет. По предварительным данным в рамках диспетчеризации «Транснефти» в Новороссийске отгружено 2,5 млн тонн нефти и 390 тысяч тонн дизеля, в Приморске — 3,1 млн тонн нефти и 1,3 млн тонн дизеля, в Усть-Луге — 2,3 млн тонн нефти и Козьмино — 2,8 млн тонн нефти", — сообщил Демин.
За июль через порты «Транснефтью» было отгружено 9,75 млн тонн нефти: в Козьмино — 2,2 млн тонн, Усть-Луге — 2,1 млн тонн, Приморске — 3,2 млн тонн, Новороссийске — 2,25 млн тонн.
Демин также добавил, что 31 августа во всех портах погода рабочая, отгрузки идут по графику. Прием нефти в систему и поставки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) осуществляются по плану.
Вести Экономика: последние новости
Почему у рубля плохие перспективы? Индонезийская рупия упала до минимума с 1998 года Развивающиеся рынки накроет новая волна распродаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия побьет очередной экономический рекорд206
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию340
Обманчивое затишье: что ждет рубль274
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение