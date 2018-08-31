«Транснефть» в августе нарастила отгрузку нефти на экспорт в портах на 10% — до 11 млн тонн

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». "Транснефть" в августе, по предварительным данным, нарастила отгрузку нефти на экспорт через порты на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 10,7 млн тонн нефти, сообщил советник президента компании Игорь Демин

"План месяца по отгрузке выполнен, переходящих позиций нет. По предварительным данным в рамках диспетчеризации «Транснефти» в Новороссийске отгружено 2,5 млн тонн нефти и 390 тысяч тонн дизеля, в Приморске — 3,1 млн тонн нефти и 1,3 млн тонн дизеля, в Усть-Луге — 2,3 млн тонн нефти и Козьмино — 2,8 млн тонн нефти", — сообщил Демин.

За июль через порты «Транснефтью» было отгружено 9,75 млн тонн нефти: в Козьмино — 2,2 млн тонн, Усть-Луге — 2,1 млн тонн, Приморске — 3,2 млн тонн, Новороссийске — 2,25 млн тонн.

Демин также добавил, что 31 августа во всех портах погода рабочая, отгрузки идут по графику. Прием нефти в систему и поставки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) осуществляются по плану.