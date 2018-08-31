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На киевском рынке появилась возможность оплаты криптовалютой
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На киевском рынке появилась возможность оплаты криптовалютой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Коммунальное предприятие «Бессарабский рынок» в центре Киева запустило возможность оплаты криптовалютой, такой вид расчета работает в торговой точке с овощами, сообщила пресс-служба рынка.
"Отныне на Бессарабском рынке появилось еще одно платежное средство — расчет криптовалютой. Руководству предприятия удалось ввести такую услугу благодаря платежной системе для крипты «Paytomat», которая поддерживает большинство популярных криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
В торговой точке, где продаются овощи, будет установлена табличка с единым QR-кодом, который покупатель может отсканировать, используя криптовалютный кошелек на смартфоне. Продавец при оплате будет получать уведомление о переводе средств в гривнах.
В пресс-службе подчеркнули, что рынок стал первым местом, где можно приобрести товар за криптовалюту. Пока в экспериментальном формате работает только одна торговая точка, планируется установление указанной системы оплаты и в кафе Green 13 на территории рынка. «Руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета», — добавили в пресс-службе.
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