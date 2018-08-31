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Стоимость букетов на 1 сентября удивила костромских родителей
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Стоимость букетов на 1 сентября удивила костромских родителей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Завтра 1 сентября. А сегодня — самый подходящий день для того, чтобы купить букет цветов, с которым ребенок отправится на линейку. Однако многие костромские родители сознательно отказались от покупки букета. В акции «Дети вместо цветов» участие примут целые классы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Решили купить один букет от класса за тысячу рублей, каждый внесет небольшую сумму. А деньги, которые собирались потратить на персональный букет учительнице, отправим на лечение мальчику, -рассказывает мама третьеклассника Анастасия ОРЛОВА.
В этом году цель акции «Дети вместо цветов» — сбор денег для детей-инвалидов Костромской области, оставшимся без попечения родителей. Средства пойдут на покупку препаратов, оплату анализов для детей из Первомайского детского дома-интерната.
Цены на букеты в этом году очень разные. В магазине на красивый букет можно потратить и до 3 тысяч рублей. Однако некоторые торговые точки устраивают акции и предлагают необычные букеты по цене от 600 до 800 рублей. В одном из сетевых магазинов в Давыдовском в срок до 2 сентября букет из трех хризантем стоит 149 рублей 99 копеек.
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В цветочных магазинах можно собрать простой букет из роз или гладиолусов. Один гладиолус стоит от 80 рублей, небольшая роза — от 70, а пышная — 100-120 рублей.
При этом цены на центральном рынке на те же гладиолусы сильно отличаются от магазинных. Три цветка бабушки продают от 400 до 500 рублей. Покупать советуют «прямо сейчас», потому что ближе к торжеству цены собираются поднимать.
Продают на входе в центральный рынок симпатичные букеты из садовых цветов. Цена на них варьируется от 250 до 300 рублей. Основу флористических композиций часто составляют георгины.
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