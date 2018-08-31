Греф: геополитика закрыла Сбербанку возможность расширять бизнес за рубежом 

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Геополитика полностью закрыла Сбербанку возможность работать на зарубежных рынках, заявил глава банка Герман Греф в интервью Эвелине Закамской на телеканале «Россия 24».
"Конечно, если мы были ранее ориентированы на внешнюю экспансию, то сегодня геополитика полностью нам фактически эту возможность закрыла. Если нас приглашали раньше, в том числе на рынки развитых стран, то сегодня нас оттуда потихонечку начинают вытеснять", — отметил Греф.
Сбербанк сворачивает стратегию международной экспансии из-за санкций.
Вместо этого банк будет работать с компаниями, которые развивают внутри страны экосистему, построенных на компетенциях Сбербанка.
"Мы остались в Европе, Белоруссии, Казахстане и Украине. Украина — это отдельная история, мы уже сделали три попытки продать банк, сейчас будем делать еще одну попытку и будем надеяться, что на этот раз она будет успешной. Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать наш бизнес в Казахстане и Белоруссии", — отметил Греф.
22 мая 2018 г. Сбербанк из-за санкций объявил о подписании соглашения о продаже 99,85% акций своей «дочки» в Турции Denizbank за 14,609 млрд турецких лир ($3,2 млрд) дубайскому Emirates NBD.
"В этом году Denizbank на 30% опережает бизнес-план, который мы закладывали в конце прошлого год, и это очень удачное вложение. Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим", — пояснил Греф.