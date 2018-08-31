10 самых дорогих в мире блюд

Все, кто интересуется трендами в мире еды, рано или поздно задаются вопросом — какое же блюдо самое дорогое? Вот 10 блюд, за которые придется отдать немало денег.

1. Суп из ласточкиных гнезд

Суп из ласточкиных гнезд

Одна порция такого «первого» может стоить 100 долларов. Суп варят из съедобных птичих гнезд, в которых содержится птичья слюна. Блюдо издревле считается в Китае деликатесом из-за своей редкости. уникального вкуса и полезных свойств.

2. Икра иранской белуги

Черная икра

Цена качественной черной икры всегда высока, но икринки иранской белуги выводят понятие «дорогая икра» на новый уровень. Деликатес продается за 35 тысяч долларов за килограмм. Это самая дорогая икра в мире. Цена складывается из нескольких факторов: во-первых, иранская белуга — очень редкая рыба. Во-вторых, она нерестится, когда ее возраст колеблется между 60 и 100 годами. Поэтому ее икру сложно и дожидаться, и собирать, и покупать.

3. Самундари Хазана

Самундари Хазана

Уникальный вид карри, который готовится с морскими гребешками, целым лобстером, золотом и икрой, обойдется в 2700 долларов. Название этого блюда переводится как «Морское наслаждение».

4. Арбуз «Денсуки»

Арбуз «Денсуки»

Все любят арбузы, но этот — особенный, уверяют его производители. Он стоит 200 долларов, и, по словам тех, кто его выращивает, он настолько же вкуснее, слаще и полезнее обычного арбуза, насколько дороже. Его растят по уникальной технологии в Японии, а, японцы очень ценят эксклюзивные вещи.

5. Мороженое с золотом

Мороженое с золотом

Когда мы слышим «Мороженое сандей», мы думаем о пломбире с кучей разных сладких топпингов и добавок. Это очень вкусный и бюджетный десерт. Но не в этом случае! В Нью-Йорке вам предложат сандей за 1000 долларов, украшенный золотом и сладкой икрой. Его делают по специальному заказу и подают с 18-каратной золотой ложкой..

6. Трюфельный мадлен

Трюфель

Шоколатье из Дании создал настоящий шедевр — самый дорогой в мире шоколад, трюфельный мадлен. Его продают в прекрасно оформленных коробочках за 250 долларов. Настоящий трюфель покрыт оболочкой из высококачественного шоколада, и вкус у него просто божественный.

7. Белые трюфели из Альбы

Белые трюфели

Эти грибы растут на севере Италии и встречаются крайне редко. Цена за один гриб может достигать 330 тысяч долларов!

8. Копи Лувак

Копи Лувак

Это особый вид кофе, который готовится из непереваренного редким животным кофейного зерна. Да-да, вы не ослышались! Азиатская пальмовая циветта (что-то между барсуком и куницей) питается в основном кофейными зернами, а те, что она не переварила, люди тщательно собирают и продают за достаточно круглую сумму. Чашка кофе из таких зерен может стоить 80 долларов, а однофунтовый мешок Копи Лувак часто продают за 600 долларов.

9. Грибы матсутаки

Грибы Матсутаки

Это редкие и очень ароматные японские грибы. Разновидностей их много, и самые дорогие могут продаваться за 1000 долларов за килограмм, а цена дешевых колеблется в районе 100 долларов.

10. Королевская дыня Юбари

Дыня Юбари

Растет эта дыня в Японии, и, в зависимости от урожая, ее цена растет или, наоборот, падает. Сейчас за две такие дыни вы отдадите всего-навсего 250 долларов, а в «голодный» год одному миллионеру пришлось выложить за этот редкий фрукт 29 тысяч кровно заработанных американских долларов.