«Нафтогаз» вновь попросил суд взыскать с «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов

"В августе «Нафтогаз» в третий раз попросил шведский суд отменить свое решение о приостановке исполнения. «Газпром» подготовил свои комментарии и подал иск в шведский суд, и в настоящее время мы ожидаем безусловно позитивного решения шведского суда, которое, к сожалению, еще не вынесено, но мы ожидаем его вынесения в ближайшее время", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Представитель компании напомнил, что украинская компания пыталась арестовать принадлежащее «Газпрому» имущество в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. Шведский суд безусловно согласился с приостановкой исполнения таких решений, однако «Нафтогаз» все еще предпринимает попытки оспорить решения суда.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам «Газпрома» в Нидерландах.

"Газпром" же 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения «транзитного» решения. Однако «Нафтогаз Украины» 19 июня заявил, что получил разрешение Коммерческого суда Лондона на заморозку активов «Газпрома» в стране для обеспечения решения Стокгольмского арбитражного суда.