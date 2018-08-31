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«Нафтогаз» вновь попросил суд взыскать с «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов
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«Нафтогаз» вновь попросил суд взыскать с «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" в августе вновь попросил суд возобновить взыскание 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома", российская компания ожидает очередного отказа со стороны суда, сообщил заместитель начальника управления юридического департамента «Газпрома» Юрий Иванов
"В августе «Нафтогаз» в третий раз попросил шведский суд отменить свое решение о приостановке исполнения. «Газпром» подготовил свои комментарии и подал иск в шведский суд, и в настоящее время мы ожидаем безусловно позитивного решения шведского суда, которое, к сожалению, еще не вынесено, но мы ожидаем его вынесения в ближайшее время", — сказал он в ходе телефонной конференции.
Представитель компании напомнил, что украинская компания пыталась арестовать принадлежащее «Газпрому» имущество в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. Шведский суд безусловно согласился с приостановкой исполнения таких решений, однако «Нафтогаз» все еще предпринимает попытки оспорить решения суда.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам «Газпрома» в Нидерландах.
"Газпром" же 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения «транзитного» решения. Однако «Нафтогаз Украины» 19 июня заявил, что получил разрешение Коммерческого суда Лондона на заморозку активов «Газпрома» в стране для обеспечения решения Стокгольмского арбитражного суда.
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