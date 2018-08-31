В прямом эфире — 1 сентября

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Используемые Термины и понятия:

Организатор Акции — Закрытое акционерное общество « Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» , юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, фактический (почтовый) адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1, ИНН/КПП 7705010096/770501001, учредитель телеканалов «МИР», «МИР 24», «МИР PREMIUM».

Акция — Акция «В прямом эфире — 1 сентября», проводимая в порядке, в срок и на условиях, определяемых настоящими Правилами.

Участник Акции — лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими Правилами, и желающее принять участие в Акции.

1.2. Акция проводится в целях повышения интереса к программам телеканалов «МИР», «МИР 24», «МИР PREMIUM» и бренду в целом.

1.3. Информация об условиях Акции размещается на информационно-аналитическом интернет-портале «МИР24»: mir24.tv.

1.4. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).

1.5. Сроки проведения Акции:

— прием фотографий или видеороликов Участников с «01» сентября 2018 г. по «20» сентября 2018 г. включительно;

— подведение итогов с «20» сентября 2018 г. по «15» октября 2018 г. включительно;

— сроки вручения/отправки Призов Победителям с «15» октября 2018 г. по «15» ноября 2018 г. включительно.

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

2.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Узбекистана постоянно проживающий (зарегистрированный по месту жительства) на территории указанных государств и имеющее постоянную регистрацию на его территории, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в Акции.

В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.

2.2. Каждый Участник Акции:

— по запросу Организатора Акции должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами;

— в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в период проведения Акции, должен сообщить свое подлинное имя;

— лично и самостоятельно участвует в Акции;

— должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;

— вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;

— не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).

2.3. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.

2.4. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным участием в Акции.

2.5. Лица, не отвечающие требованиям, установленным п. 2.1. Правил, а также лица, признанные судом недееспособными, и/или содержащиеся в местах лишения свободы, не могут стать Участниками Акции.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Призы: сувенирная продукция Организатора Акции — брендированные кружки, ручки, блокноты, чехлы на чемоданы, флеш-карты.

Общее количество призов — до 50 штук.

3.2. Параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора Акции и с учетом положений Правил, могут не совпадать с представленными в рекламных материалах и не могут быть изменены по желанию Победителя.

3.3. Не допускается замена Приза на денежную компенсацию, возврат или обмен на другой Приз.

3.4. Организатор оставляет за собой право изменить перечень Призов, и дату их вручения.

3.5. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции, а также иные коммуникационные или транспортные расходы.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМА ФОТОГРАФИЙ ИЛИ ВИДЕОРОЛИКОВ

4.1. Участник Акции самостоятельно размещает фотографию или видеоролик продолжительностью до 30 секунд на тему своего личного отношения к 1 сентября в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» с хэштегом #1сентябрянамире. Профиль на время проведения акции должен быть открытым.

4.2. Отправляя фотографию и/или видеоролик на Акцию, Участник Акции гарантирует Организатору, что обладает всеми правами на предоставляемые фотографию и/или видеоролик.

4.3. Отправляя фотографию и/или видеоролик на Акцию, Участник Акции гарантирует Организатору, что все лица, изображенные на фотографии и/или участвующие в съемке видеоролика, уполномочили его передать эту фотографию и/или видеоролик на Акцию.

4.4. Отправляя фотографию и/или видеоролик на Акцию, Участник Акции гарантирует Организатору, что он не возражает, что фотография и/или видеоролик могут быть по усмотрению Организатора Акции размещены в эфире телеканала «МИР» и на Интернет-сайтах mirtv.ru и mir24.tv, а также доведена до всеобщего сведения любыми другими способами доступными Организатору Акции.

4.5. Отправляя фотографию и/или видеоролик на Акцию, Участник Акции гарантирует Организатору, что все лица, изображенные на фотографии и/или участвующие в съемке видеоролика на момент предоставления фотографии и/или видеоролика на Акцию, достигли 18-летнего возраста.

4.6. Отправляя фотографию и/или видеоролик на Акцию, Участник Акции гарантирует Организатору, что ни фотография, ни видеоролик в целом, никакая его часть и никакие его элементы, а также авторские и исключительные права на него не нарушают законные права третьих лиц, включая права собственности, авторские, смежные, патентные права, права на товарный знак, личные, гражданские, договорные и иные права.

4.7. Отправляя фотографию и/или видеоролик на Акцию, Участник Акции гарантирует Организатору, что ни фотография, ни видеоролик в целом, никакая его часть и никакие его элементы не являются неэтичными, незаконными, порнографическими, не наносят ущерба чести, достоинству и деловой репутации, не нарушают иные нематериальные блага третьих лиц, а также не содержат никаких незаконных материалов.

4.8. В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с нарушением Участником/Победителем каких-либо условий и гарантий, предусмотренных настоящими Правилами, и положений действующего законодательства Российской Федерации, всю ответственность возьмет на себя Участник/Победитель, в обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных ситуаций за свой счет. Если в досудебном порядке урегулировать возникшие претензии не удалось и лицо, полагающее свои права нарушенными, обратилось с иском в суд непосредственно к Организатору, Участник/Победитель вступит в дело в качестве соответчика на стороне Организатора и за свой счет осуществит все указанные в решении суда выплаты в пользу истца, оплатит судебные расходы, а также иные затраты Организатора.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Победителей Акции выбирает жюри, состоящее из представителей Организатора простым большинством голосов.

Критериями оценки являются:

— оригинальность;

— соответствие заявленной тематике в номинациях Конкурса.

5.2. Объявление результатов Конкурса и Победителей Конкурса осуществляется на Сайте.

5.3. Оповещение Победителя производится путем отправки «личного» сообщения Победителю в группе в социальной сети «Инстаграм» с хэштегом #1сентябрянамире. Оповещение о выигрыше так же может производится на сайте mir24.tv.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, номера контактного телефона, почтового адреса, другой персональной информации, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции). Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с законодательством РФ «О персональных данных».

6.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.

6.3. Имена, фамилии, фото— и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором.

6.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими Правилами и условиями Акции.

6.5. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Интернет-сайте mir24.tv.

7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ

7.1. Выдача Призов Победителям Акции производится в период с «15» октября 2018 г. по «15» ноября 2018 г. включительно, путем отправления Приза на почтовый адрес, указанный Победителем, или вручения Приза в офисе Организатора акции.

7.2. Оповещение Победителя производится путем отправки «личного» сообщения Победителю в группе в социальной сети «Инстаграм» с хэштегом #1сентябрянамире. Оповещение о выигрыше так же может производится на сайте mir24.tv.

7.3. Победители Акции для получения Приза обязуются представить Организатору следующую обязательную информацию:

7.3.1. ФИО и почтовый адрес с указанием индекса.

7.3.2. Номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с Победителем.

7.3.3. Иную информацию по запросу Организатора Акции.

7.4. После оповещения Организатором Победителей о выигрыше, в соответствии с п. 8.2. настоящих Правил, Победители должны связаться с Организатором по телефону, указанному в оповещении о выигрыше, или указанному на сайте Организатора Акции mir24.tv, и предоставить в устной форме во время телефонного разговора с представителем Организатора Акции информацию, указанную в пункте 7.3. настоящих Правил, в течение 7 (семи) рабочих дней после оповещения Победителей о выигрыше.

7.5. В случае непредоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в п. 7.3. настоящих Правил, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.

7.6. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:

7.6.1. если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам, и/или 7.6.2. если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах; и/или 7.6.3. если информация и/или документы, указанные в пункте 8.3. настоящих Правил не будут получены Организатором по любым причинам; и/или 7.6.4. в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими Правилами и условиями Акции.

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и ее результатами, подлежат разрешению путем переговоров.

8.3. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил.

8.4. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.

8.5. Все и любые требования граждан и/или юридических лиц, связанные с организацией и проведением Акции или участием в ней, и/или вытекающие из настоящих Правил, а равно их последствия, не подлежат судебной защите, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

8.6. Участник Акции добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в Акции.

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

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