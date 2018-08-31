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S&P поместило кредитный рейтинг Аргентины на пересмотр с возможным понижением
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S&P поместило кредитный рейтинг Аргентины на пересмотр с возможным понижением 

Прайм 30 минут назад
МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P поместило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на уровне «B+» в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный кредитный рейтинг страны на уровне «B» также был помещен в список на пересмотр «негативный».
"Приверженность администрации президента Макри стабилизации экономики Аргентины через меры жесткой финансовой политики, включая его решение о договоренности в июне этого года с МВФ о выделении стране средств в размере 50 миллиардов долларов, должны помочь поддержать доверие инвесторов, а также обеспечить правительству выход к рынкам капитала для финансирования крупного бюджетного дефицита страны", — заявляет агентство.
"Однако недавнее давление на валюты Аргентины может поставить под угрозу эффективную реализацию мер по экономической корректировке, в отсутствие других шагов по повышению доверия инвесторов", — добавляет агентство.
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