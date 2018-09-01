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Иран ведет переговоры с Vitol Group о продлении договора о поставках нефти на $1 млрд
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Иран ведет переговоры с Vitol Group о продлении договора о поставках нефти на $1 млрд 

Прайм 46 минут назад
МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) ведет переговоры с одним из крупнейших мировых независимых нефтетрейдеров Vitol Group о продлении или возобновлении договора о поставках нефти на один миллиард долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Подразделение по торговле топливом Национальной иранской нефтяной компании провело переговоры о продлении или возобновлении сделки, в рамках которой Vitol авансом финансирует один миллиард долларов в обмен на будущие поставки нефти", — пишет издание.
По данным газеты, сделка между Ираном и данной компанией была заключена в 2016 году после того, как предыдущий этап санкций завершился.
Как сообщают некоторые из источников, скорее всего, Vitol прекратит сделку, потому что Вашингтон запретит вести бизнес с NIOC после того, как санкции вступят в силу.
Представитель Vitol Group заявил газете, что «Vitol полностью соблюдает соответствующие международные санкции и нормативные положения».
NIOC является 100%-м дочерним предприятием министерства нефти Ирана. В сферу ответственности компании входит геологоразведка, добыча, транспортировка и экспорт сырой нефти, а также геологоразведка и добыча природного газа.
США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.
По словам главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Ала аль-Ясири (Alaa Al-Yasiri), которые приводит агентство, делегации стран-экспортеров нефти ОПЕК (в которую входит и Иран) в декабре обсудят вопрос, смогут ли они компенсировать вакуум, образовавшийся на рынке в результате сокращения поставок нефти из Ирана.
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