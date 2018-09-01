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Лучшее за неделю на Банки.ру: изменения в пенсионной реформе, невыгодные вклады и побег российских инвесторов
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Лучшее за неделю на Банки.ру: изменения в пенсионной реформе, невыгодные вклады и побег российских инвесторов 

Банки.ру 6 минут назад
• Информационно-аналитическая служба Банки.ру выяснила, что уже длительное время банки ограничивают приток средств населения, формируя максимально непривлекательные рублевые ставки и прочие неценовые условия по вкладам. О том, зачем они это делают, и почему российская банковская система все лучше обходится без вкладов и кредитов, читайте в материале «Банкам — хорошо, людям — плохо?»
• Перспективы российского рынка туманны, но у отечественных инвесторов есть возможность заработать, вкладывая в американский. Почему российские инвесторы бегут на западные рынки и как вложить деньги в иностранные акции и облигации — в материале «Moscow, good bye!».
• Президент России в специальном обращении к нации не отменил пенсионную реформу, но смягчил ее для женщин. Теперь женщины будут уходить на заслуженный отдых не в 63, а в 60 лет. Мужчинам повышенный пенсионный возраст оставят без изменений — 65 лет. Кроме того, Путин предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей и сохранить ряд льгот людям предпенсионного (бывшего пенсионного) возраста.
• Певица и актриса Ирина Епифанова в интервью Банки.ру откровенно рассказала о своем отношении к финансам, проблемах с банками и полном неприятии кредитов.
• В материале «Зарплатный паралич» читайте о том, почему зарплаты перестали расти не только в России, но и в развитых странах мира. Спойлер: во всем, как всегда, виноваты инфляция и медленный рост номинальных зарплат.
Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало, Банки.ру запускает новый формат «Лучшее за неделю» — каждую субботу в 10:00.
Банки.ру: последние новости
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