Лучшее за неделю на Банки.ру: изменения в пенсионной реформе, невыгодные вклады и побег российских инвесторов

• Информационно-аналитическая служба Банки.ру выяснила, что уже длительное время банки ограничивают приток средств населения, формируя максимально непривлекательные рублевые ставки и прочие неценовые условия по вкладам. О том, зачем они это делают, и почему российская банковская система все лучше обходится без вкладов и кредитов, читайте в материале «Банкам — хорошо, людям — плохо?»

• Перспективы российского рынка туманны, но у отечественных инвесторов есть возможность заработать, вкладывая в американский. Почему российские инвесторы бегут на западные рынки и как вложить деньги в иностранные акции и облигации — в материале «Moscow, good bye!».

• Президент России в специальном обращении к нации не отменил пенсионную реформу, но смягчил ее для женщин. Теперь женщины будут уходить на заслуженный отдых не в 63, а в 60 лет. Мужчинам повышенный пенсионный возраст оставят без изменений — 65 лет. Кроме того, Путин предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей и сохранить ряд льгот людям предпенсионного (бывшего пенсионного) возраста.

• Певица и актриса Ирина Епифанова в интервью Банки.ру откровенно рассказала о своем отношении к финансам, проблемах с банками и полном неприятии кредитов.

• В материале «Зарплатный паралич» читайте о том, почему зарплаты перестали расти не только в России, но и в развитых странах мира. Спойлер: во всем, как всегда, виноваты инфляция и медленный рост номинальных зарплат.

Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало, Банки.ру запускает новый формат «Лучшее за неделю» — каждую субботу в 10:00.