Россиянам не надо спешить переводить накопления в золото, считает эксперт

Олег Вьюгин. МОСКВА, 1 сен — РИА Новости . Россиянам не стоит вслед за ЦБ вкладываться в золото для сохранения своих сбережений — это имеет экономический смысл только, если отложенные на «черный день» деньги исчисляются миллиардами, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ

Физический объем золота в международных резервах России в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, а на 1 августа 2018 года они составляли уже более 1968 тонны.

"Покупкой золота увлекаться не стоит. Есть профессиональные портфели, составленные в интересах миллиардеров. Как правило, золото в таких портфелях занимает не более 10%. Но если у человека сбережения не меряются миллиардами, то возникает вопрос: что такое десятая часть на золото", — сказал РИА Новости Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ.

Пример Банка России, который наращивает покупку золота по геополитическим причинам, чтобы обезопасить резервы на случай введения ограничений на расчеты в долларах, не подходит для обычных людей: вопреки расхожему мнению, золото не стабильно в цене и не приносит дохода, сопоставимого с другими финансовыми инструментами, уверен экономист.

Греет душу и спасает от санкций

Непрофессиональные инвесторы часто делают выбор в пользу золота по психологическим причинам: наличие золота и ювелирных изделий «греет душу, потому что это все-таки „вечная ценность“, отмечает Вьюгин.

»Наша история за последние сто лет очень непростая: сколько раз пропадали сбережения, сколько раз их изымали… Поэтому золотишко, спрятанное где-то, потом якобы спасет или поможет в тяжелой ситуации, а не потому, что на этом можно заработать", — считает профессор.

Центральный банк закупает золото совсем для других целей, поясняет Вьюгин. В структуре валютных резервов страны золото используется как «подушка безопасности», чтобы оптимизировать и обезопасить накопления, так как ни одна валюта мира не защищена от потенциальных проблем. Но несмотря на то, что золото — признанный стандарт на международном рынке, оно может принести доходы разве что в «суровый кризис», поясняет Вьюгин.

"В последние годы ЦБ скупает золото уже из соображений угрозы санкций, поскольку Россия находится в трениях и разногласиях с западными странами. Мы стали диверсифицировать резервы в сторону золота, чтобы уйти от доллара. Это последние современные тенденции, реакция на конфронтацию, прежде всего с Америкой. То есть тут не экономический мотив, это мотив политический", — отметил эксперт.

Что купить на черный день

Нынешнее удорожание доллара к валютам развивающихся рынков связано с повышением ставок Федеральной резервной системы США : из-за этого в мире сокращается объём этой валюты, что приводит к падению стоимости других валют. По словам Вьюгина, рубль этого тоже не избежал, хотя и фактор санкций играет в этом процессе довольно значительную роль.

Валюта США в динамике 10-15 лет показывает, что если бы человек тогда купил доллары, то сегодня он был бы в плюсе, заработав в рублях до 10% годовых. «Но это „если бы“. Сейчас покупать доллары по 68 рублей — непонятно, разумный ли это шаг», — подчеркнул экономист.

Однако, сейчас россиянам стоит диверсифицировать свои сбережения, купив на часть из них валюту США. «Тогда даже спокойнее на душе будет, потому что если рубль падает, считаешь, что у тебя доллары растут в рублевой цене», — сказал Вьюгин.

Бизнес от доллара не откажется

Пока что компании, поставляющие на мировой рынок нефть и другие природные ресурсы, не смогут отказаться от доллара, признает Вьюгин.

Ценообразование нефти, металлов, многих продуктов сельского хозяйства и химической продукции происходит в долларах, а переход на расчёты по ним в другой валюте приведёт к тому, что компаниям придётся взять на себя риски этой валюты, а это для них невыгодно.

Другая причина: доллар в силу исторических обстоятельств является резервной валютой для мира, поскольку до сих пор центральные банки в мире держат большую долю в долларах в качестве резерва, объясняет он.

"Для того, чтобы какая-то страна в своей внешней торговле отказалась от доллара, ей нужно чтобы контрагенты (это могут быть как частные компании, так и государственные) тоже отказались от доллара в торговле с ней. Экономической мотивации здесь нет, а по политическим мотивам сделать это будет трудно", — пояснил экономист.