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Данилишин: К концу года гривна достигнет пика
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Данилишин: К концу года гривна достигнет пика 

Украина.ру 14 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 30 августа заявил глава совета Национального банка Богдан Данилишин в эфире «5 канала».
«Хочу надеяться, что гривна в 2018 году достигнет своего пика к концу года. Думаю, мы все сделаем где-то на уровне 28,5 гривны за доллар», — сказал он.
Кроме того, он отметил, что есть вероятность того, что весной доллар подешевеет.
Также он добавил, что условий для панических настроений нет.
«Уменьшится волатильность, начиная с января-марта, и, уже начиная с марта 2019 года, мы можем войти в то русло и в те тенденции, которые имели в предыдущие годы. То есть перейти к плавающей системе обменного курса», — сказал он.
Глава НБУ добавил, что регулятор будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержки гривны в пределах, соответствующих экономическим условиям страны.
Ранее сообщалось, что в конце августа в киевских пунктах обмена валют стоимость доллара подскочила до 28,30 гривны. Но это еще не предел: в государственном бюджете заложен курс 29,8, а в конце года на стоимость валюты повлияет (не) получение Украиной транша кредита от МВФ. Если транша не будет, доллар может штурмовать отметки в 35 и выше.
Одним из условий получения транша от МВФ является повышение цены на газ для потребителей до уровня цены для промышленности. В свою очередь повышение цен на топливо будет способствовать коллапсу всей системы ЖКХ, поскольку поддерживать изношенную инфраструктуру станет невозможно. А массовые отключения должников в перспективе приведут лишь к озлоблению населения, которое будет пытаться помешать этому, в том числе силовым методом.
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