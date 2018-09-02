Миллиардер и акционер Apple Баффет считает, что iPhone X слишком дешев

Один из самых богатых людей планеты, главный акционер компании Apple Уоррен Баффет убежден, что iPhone X продаются по слишком низкой цене. Он считает, что девайс, в котором заключена почти вся жизнь человека, является весьма ценной вещью, а потому не может стоит дешево. Свое мнение он высказал во время интервью телеканалу CNBC.

Уоррен Баффет отметил, что тысяча долларов за смартфон — заниженная цена. Впрочем, сам 88-летний миллиардер пользуется классическим мобильным с кнопочным набором, но для ряда целей все же берет в руки iPad.

Традиционная осенняя презентация новинок компании Apple состоится 12 сентября. В этом году, как полагают эксперты, будут представлены три модели iPhone: с улучшенной операционной системой, большим размером и гораздо более солидной стоимостью.