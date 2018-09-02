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Эксперт оценил потери Украины из-за «торговой войны» с Россией
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Эксперт оценил потери Украины из-за «торговой войны» с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украина теряла не менее нескольких миллиардов долларов в год из-за сокращения торговли с Россией, заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман.
«Важно понимать, что проблемы в этой части начались еще в 2011 году, задолго до всех проблем, когда мы еще как бы дружили. Тогда Россия вела необъявленную торговую войну против Украины», — передает его слова УНИАН.
Он утверждает, что тогда Россия якобы «формально и неформально» ввела запрет на поставки продукции с Украины, а после 2014 года только усилила запреты.
Вместе с тем, в 2017 году крупнейшим торговым партнером Украины стала именно Россия — общий товарооборот между двумя странами достиг 11 млрд долларов.
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