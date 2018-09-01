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Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO
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Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Пекин, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки трех компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке.
В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 1,4 млрд юаней, говорится в заявлении комитета.
Одна компания разместит свои акции на Шанхайской фондовой бирже, две — на площадке малых и средних предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи.
В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. -0-
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