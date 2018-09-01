Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO

Пекин, 1 сентября / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки трех компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке.

В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 1,4 млрд юаней, говорится в заявлении комитета.

Одна компания разместит свои акции на Шанхайской фондовой бирже, две — на площадке малых и средних предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи.

В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. -0-