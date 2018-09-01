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Hisense ожидает выручку в России в 2018 году на уровне 30 млн долларов
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Hisense ожидает выручку в России в 2018 году на уровне 30 млн долларов 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Китайский производитель бытовой электроники Hisense, ожидает, что выручка компании в России составит около 30 млн долларов. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Hisense Russia Эли Лави в рамках выставки IFA-2018.
Китайский производитель бытовой электроники Hisense открыл представительство в России в конце 2017 года. На российский рынок компания вышла в 2018 году. Одновременно с этим компания стала спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года. В ближайшие несколько лет Hisense планирует увеличить долю присутствия на российском рынке до 10%.
"Мы ожидаем, что выручка в России в 2018 году составит в районе 30 млн долларов, учитывая тот факт, что мы заняты созданием инфраструктуры, продажами, логистикой, обслуживанием и так далее", — сказал Лави, отметив, что одним из факторов высокой выручки станет спонсорство в рамках ЧМ — 2018.
Лави отметил, что чемпионат мира также повлиял на выручку компании в Европе. По его словам с января по июль выручка Hisense по сравнению с тем же периодом 2017 года продемонстрировала рост на 31%. При этом представитель компании не раскрыл абсолютные показатели по выручке за указанный период.
Выход смартфонов Hisense на российский рынок
Основными продуктами китайской компании на российском рынке, являются телевизоры, холодильники и кондиционеры.
Несмотря на то что Hisense активно развивает производство и продажу мобильных устройств, в России смартфоны на данный момент не представлены. Заместитель гендиректора Hisense Russia подчеркнул, что на рынок смартфонов компания намерена выйти в 2019 году.
"В России мы решили, что запуск смартфона начнется позднее, потому что это очень конкурентный рынок. С одной стороны, потребители в России воспринимают китайские бренды более позитивно, чем раньше. С другой стороны, некоторые другие китайские бренды уже проникают на российский рынок", — отмечает Лави.
В то же время компания уже обсуждает возможность сотрудничества по продаже мобильных устройств с крупными российскими ритейлерами, при этом с некоторыми из них уже существуют предварительные договоренности.
О выставке
Ежегодная международная выставка потребительской электроники (IFA) проходит в 2018 году в Берлине с 30 августа по 5 сентября. На выставке свои продукты представляют как гиганты мирового рынка электроники (Samsung, Panasonic, LG), так и стартапы со всего мира.
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